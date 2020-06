Para terminar, el futbolista de pasado en Boca, se refirió a la foto que le sacaron en la de la Bombonera viendo a su ex club, como jugador de Vélez. “Entiendo que le haya molestado a la gente (por los hinchas de Vélez), pero los jugadores también vamos a otras canchas, como dijo Heinze en su momento. Yo he ido a otras, además de la de Boca, pero no me han visto o las imágenes no salieron a la luz. A partir de eso tuvo que dejar de hacerlo. No quiero que vuelva a pasar”.