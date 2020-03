Sorprendido, el propio actual entrenador de Tigre agradeció la referencia en diálogo con el programa Cómo te Va, por AM 1030. “Me genera orgullo que lo haya tomado porque uno pregona ser buena gente”, subrayó. “Cuando lo conocí en Argentinos me di cuenta de que Alberto no es conflictivo ni peleador. Se trata de rodear de gente y cuando no sabe de algún tema, admite que hay personas más capacitadas. No es fácil eso, porque el poder te hace pensar que sabés de todo”, lo elogió.