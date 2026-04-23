El duro cruce entre Martín Tetaz y Kelly Olmos por la deuda: "El déficit fiscal lo generaron ustedes"

Martín Tetaz y Kelly Olmos protagonizaron un enfrentamiento televisivo por el origen y el destino de la deuda argentina

Una discusión sobre la deuda argentina expuso posturas opuestas entre Martín Tetaz y Kelly Olmos, quienes intercambiaron acusaciones y cifras en un debate marcado por la tensión y la confrontación. La conversación reveló diferencias sobre el origen del endeudamiento, el uso de recursos del Fondo Monetario Internacional y el impacto de las políticas fiscales recientes.

En la señal de noticias TN, el intercambio entre Tetaz y Olmos se centró en la interpretación de gráficos, el significado del endeudamiento externo y las consecuencias de las decisiones económicas. Ambos economistas se interrumpieron de manera constante mientras intentaban imponer sus argumentos sobre la evolución de la deuda y el déficit fiscal.

Olmos presentó un gráfico como base de su argumento y afirmó que el salto de endeudamiento externo inicial correspondía a la gestión de Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que el nuevo salto respondía a la actual administración de Javier Milei. “Este salto de endeudamiento externo inicial enorme es Caputo uno con Macri y este salto de ahora es Caputo dos con Milei”, sostuvo Olmos, y agregó que “con estos niveles de endeudamiento, que es de la única manera que cierra el programa de Macri y ahora de Milei, la verdad que no hay ninguna posibilidad de tener una verdadera estabilización ni reducir el riesgo país”.

Tetaz interrumpió para señalar que lo presentado no era un gráfico sobre deuda externa en general, sino sobre la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. “Yo le voy a explicar lo que está mostrando Kelly. No es lo que dijo que estaba mostrando”, dijo Tetaz, y remarcó: “No es el endeudamiento externo, es el endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional”. Olmos insistió en que el gráfico representaba la deuda con el acreedor privilegiado, mientras que Tetaz respondió: “No, no es privilegiado”. En ese momento, un tercero intervino para señalar que se trataba de la tasa más baja de todas, pero Olmos negó esa afirmación.

El debate subió de tono cuando Tetaz aseguró que el gobierno de Macri contrató deuda con el Fondo Monetario Internacional para pagar deuda con el sector privado, sin que la deuda total del gobierno se incrementara por ese motivo. “El total de deuda, yo te apuesto un asado para toda tu familia, el total de deuda cuando entró el Fondo Monetario en Argentina, el total de deuda pública no se movió, porque esencialmente lo que hizo fue cambiar de acreedor. La plata del fondo se usó para pagar deuda del sector privado”, sostuvo Tetaz.

El debate mostró posturas opuestas sobre el uso de los fondos del FMI y la política fiscal en el país. En la imagen, Kelly Olmos

Olmos intentó retomar su exposición, pero Tetaz la acusó de no dejarlo hablar, repitiendo varias veces que ella se había comprometido a cederle la palabra. Luego, el economista defendió su posición y argumentó que el déficit fiscal provocó el aumento de la deuda: “Con el déficit fiscal se genera deuda. Sin déficit fiscal, sin déficit fiscal no hay deuda”.

Durante el cruce, Tetaz señaló que Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia con superávit fiscal y la entregó con un déficit fiscal alto. “Cristina es la primera presidenta de la democracia que asumió con un superávit fiscal alto y entregó con un déficit fiscal escandaloso”, afirmó. Además, sostuvo que ese giro fiscal ocurrió en un momento de crecimiento económico para la región: “Convirtió el superávit fiscal en déficit fiscal y no en un momento recesivo. Lo hizo en el momento de mayor crecimiento de toda la región por las, las hojas seiscientos... Sí, sí, es real”.

Olmos, por su parte, puso el foco en el contexto internacional y la crisis de 2008, pero Tetaz insistió en que la economía argentina creció en 2010 y 2011. “La economía volaba en 2010 y 2011, así que no tenía nada que ver la recesión del 2008”, argumentó. Olmos preguntó por la inflación de aquellos años, a lo que Tetaz respondió: “Veintiocho. Recibió-- ¿sabe con cuánto recibió Néstor? ¿Sabe con cuánto recibió Néstor? Con deflación. No había inflación en-- cuando asumió Néstor. No había. El mes que asumió Néstor, mayo del año 2003, hubo deflación en la Argentina, hubo menos, negativa era, los precios iban para atrás”.

El diálogo se volvió más técnico cuando Olmos mencionó la desocupación en 2001 y Tetaz corrigió que en 2003, cuando Néstor Kirchner asumió, el desempleo ya había bajado. “No, ni cuando asumió él ya era quince”, apuntó. Olmos insistió en que el nivel de desocupación superaba el veinte por ciento en 2001, mientras Tetaz respondió que eso ocurrió en 2002 y que para 2003 la actividad económica ya mostraba recuperación.

En otro segmento, Olmos defendió la política de subsidios y argumentó que tras la crisis de 2008, el Estado reaccionó ante las dificultades energéticas. Tetaz, por su lado, responsabilizó a las políticas de subsidios generalizados como origen del déficit fiscal y la deuda: “El déficit fiscal, que es el que causó la deuda, lo generaron ustedes, no les tocó tampoco. Lo generaron ustedes por las políticas de subsidiarle la energía a la gente que lo podía pagar. Ustedes, en un contexto de escasez energética, subsidiaban la energía a familias de clase media-alta de la Argentina y a un montón de gente que lo podía pagar”.

Las acusaciones sobre subsidios y déficit fiscal fueron el eje de los argumentos de Tetaz a lo largo de toda la discusión

Olmos comparó la situación argentina con la de Ucrania y subrayó: “Ucrania, con cuatro años de guerra, es cuatro veces menor que el endeudamiento de la Argentina”, para ilustrar la magnitud de la deuda local. Tetaz, en cambio, puso el énfasis en la gestión de los fondos internacionales y criticó los acuerdos de ingreso de capitales que después salieron del país generando presión sobre la deuda y el tipo de cambio: “Se llevaron sesenta y cinco mil millones de dólares. Sesenta y cinco mil millones de dólares se endeudaron ustedes con el fondo porque tenían que pagar la bicicleta financiera. Habían acordado con los fondos internacionales el ingreso, que después iban a intereses, que después tenían que salir, y cuando tenían que salir no había nada”.

En el tramo final del intercambio, la discusión giró en torno a si la deuda pública realmente aumentó en 2018. Olmos sostuvo: “Con el deslizamiento del dólar lo aumenté yo en mi imaginación”, en tono irónico, mientras Tetaz replicó: “No, en tu imaginación sí”. El debate cerró con la afirmación de Tetaz sobre la salida de capitales, la devaluación y la razón por la que Macri recurrió al fondo: “Macri perdió porque hubo una devaluación grande, se corrió el tipo de cambio, hubo una salida de capitales muy grande de la Argentina”.

Antes de finalizar el bloque, Tetaz reiteró que el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional para cubrir vencimientos con acreedores privados: “Tuvo que ir al fondo para pagarle a los acreedores privados, para pagar los vencimientos de los acreedores privados con la plata del fondo”. En ese punto, un conductor intervino para pedir el cierre del debate y recordarle a los participantes que debían respetar el tiempo del programa siguiente. Tetaz concluyó su exposición remarcando: “El total de deuda no creció. Tenés que saberlo a eso”.

Durante toda la conversación, las interrupciones, los cruces y las cifras reflejaron la profundidad de las diferencias sobre el manejo de la deuda y el déficit fiscal en la Argentina.