“Me crié en un barrio humilde. Tuve una excelente educación gracias a mi mamá y mis abuelos. Siempre me guiaron por el buen camino. Mi vieja siempre laburó en servicio doméstico. Ella trabajó para que sus hijos tuvieran lo mejor. Y una vez que me hice atleta, siguió de la misma forma: me dio hasta lo que no tenía, sobre todo cuando recién empezaba, en momentos en los que no te conoce nadie”, recordó Rubén las peripecias que tenía que hacer su madre para que la llama interna de ese joven lleno de sueños no se apague.