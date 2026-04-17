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Francisco Cerúndolo volvió a caer ante Alexander Zverev y se quedó sin semifinal en Múnich

El argentino ganó el primer set, pero no pudo sostener el ritmo y el número 3 del mundo se impuso por 5-7, 6-0 y 6-2

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El camino de Francisco Cerúndolo en el ATP 500 de Múnich llegó a su fin este viernes: cayó frente al alemán Alexander Zverev por 5-7, 6-0 y 6-2 en los cuartos de final.

El argentino, que había mostrado un gran nivel en sus presentaciones previas, sacó ventaja con una gran remontada en el primer set. Sin embargo, no pudo sostener el ritmo ante un rival que fue de menor a mayor y terminó imponiendo su jerarquía.

El número 3 del mundo parece haberle tomado el tiempo a Cerúndolo (21°), al que superó por quinta vez consecutiva en los últimos ocho meses. Fran lo había vencido en los primeros tres cruces entre ambos, siempre sobre polvo de ladrillo. Desde entonces, todos fueron triunfos de Zverev.

Francisco Cerúndolo fue de mayor a menor y quedó eliminado (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo fue de mayor a menor y quedó eliminado (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)

El tramo inicial del encuentro había encendido la ilusión para el tenista nacional mejor ubicado en el ranking. Luego de sufrir dos quiebres seguidos y estar 4-1 abajo en el marcador, Cerúndolo reaccionó y se llevó la primera manga.

Su fórmula se basó en el carácter, la profundidad de su derecha y el oportunismo para aprovechar las oportunidades concedidas por su rival: Fran capitalizó cada break que tuvo a favor en ese primer parcial.

Sin embargo, el inicio del segundo fue adverso para él y, desde entonces, Zverev fue amo y señor del encuentro. El alemán quebró enseguida, comenzó a encontrar respuestas al juego de Cerúndolo y exhibió la contundencia de sus mejores días.

El argentino nunca pudo recuperar los pasajes de solidez que le habían permitido sacar la primera ventaja: su saque dejó de responderle y cometió muchos errores. Ya instalado en un nivel muy alto y con la confianza en alza, Zverev dominó todos los aspectos del juego y selló un triunfo inobjetable que lo depositó entre los cuatro mejores del torneo.

Francisco Cerúndolo no pudo repetir el nivel de sus anteriores presentaciones (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)
Francisco Cerúndolo no pudo repetir el nivel de sus anteriores presentaciones (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)

Su adversario en busca de un lugar en la final será el italiano Flavio Cobolli -16° del mundo y cuarto sembrado–, que superó en el primer turno al checo Vit Kopriva (78°) por 6-3 y 6-2.

Luego de dos triunfos contundentes sobre el indio Sumit Nagal (292°) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (49°), Cerúndolo se despide sin poder repetir las semifinales de la edición anterior. Su próxima estación será el Masters 1000 de Madrid, la semana que viene. Allí, el argentino intentará defender los 400 puntos cosechados en 2025, cuando se metió entre los cuatro mejores.

Si bien el desafío por sostenerse en el Top 20 es exigente, créditos no le faltan: pese a la derrota de este viernes, Cerúndolo alcanzó en Alemania el récord de triunfos sobre polvo de ladrillo a partir de la temporada 2023. Desde entonces, logró 71 victorias, por encima de Carlos Alcaraz (69) y de otro tenista nacional, Sebastián Báez (66).

El ATP 500 de Múnich forma parta de la gira europea que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. Reparte 2.561.110 euros en premios y tiene a Sascha Zverev como principal favorito. El verdugo de Cerúndolo intentará repetir el título de la edición pasada, cuando derrotó al estadounidense Ben Shelton -hoy 6° del mundo- en la final.

Alexander Zverev festeja la victoria ante Francisco Cerúndolo (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)
Alexander Zverev festeja la victoria ante Francisco Cerúndolo (Fuente: REUTERS/Michaela Stache)

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