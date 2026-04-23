Mercados: caen las acciones y sube el riesgo país argentino en medio de tensiones globales

Wall Street baja, pero se mantiene próximo a su récord.

Las acciones estadounidenses retroceden ligeramente este jueves ante el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán , mientras los inversores evaluaban los resultados de Tesla (-2,5%) en medio de una nueva oleada de ganancias.

A las 11:50 horas, el S&P 500 cae un 0,2%, tras otra sesión récord para el índice general. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, bajan un 0,4 por ciento.

Los índices de Wall Street retroceden desde un punto máximo el miércoles, mientras que el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cede 0,1% en pesos, en los 2.890.000 puntos. Los bonos soberanos en dólares retroceden un 0,4% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan aumenta 12 unidades, en los 544 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York, YPF gana 0,7% a USD 43,48, Vista Energy sube 1,1%, Grupo Galicia cae 0,4% y Mercado Libre cede 1,6 por ciento.

“El Merval en dólares se desplaza en un rango lateral cercano a los 2000 puntos. Dentro de la renta variable local, el sector energético atrae el mayor interés debido a su potencial de crecimiento y balances sólidos”, señaló un reporte de Rava Bursátil.

Las bolsas internacionales bajan mientras el petróleo sube por cuarto día consecutivo, después de que Irán y Estados Unidos no lograran reunirse para nuevas conversaciones de paz, a pesar dela extensión indefinida de la tregua actual por parte del presidente Donald Trump.

El estratégico Estrecho de Ormuz permanece bloqueado mientras ambas partes se disputan su control, lo que impulsó los futuros del crudo Brent (+1,1%) por encima de los 102 dólares por barril. Mientras tanto, el crudo WTI o West Texas Intermediate (+1,2%) superó los 93 dólares.

Los inversores esperan con interés los informes de ganancias corporativas en Wall Street, ya que la preocupación por la inflación derivada de la guerra empaña el panorama. Las acciones de Tesla subieron inicialmente tras superar las expectativas de ganancias, pero retrocedieron al inicio de la sesión del jueves, para caer casi un 3% después de que el CEO Elon Musk anunciara un importante plan de inversión que afectará el flujo de caja.

Según un informe de Banco Comafi, Argentina se mantiene bajo la observación de inversores internacionales que analizan cuatro ejes fundamentales: los niveles de mora crediticia, el pulso de la actividad en sectores intensivos en mano de obra, el cronograma de vencimientos de deuda y el horizonte electoral hacia 2027.

En el ámbito local, el INDEC informó que en febrero, elEstimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 2,1%en la comparación interanual, y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, consideró que el EMAE de febrero “representa una fuerte señal de desaceleración, dejando sobre la mesa, una economía en declive con derrumbes en industria y comercio que contribuyeron a la baja del indicador y reforzaron la falta de homogeneidad sectorial. Las alzas generadas por energía, minería y agro no logran tener el efecto compensatorio suficiente”.

“Es en este marco que el mercado local muestra una caída de -5% en lo que va del año (S&P Merval), en línea con la actividad, sostenida por el sector energético. En renta fija la actividad fue en general levemente positiva”, aportó Ignacio Morales.

Desde Cohen Aliados Financieros observaron operaciones “con bonos en dólares levemente al alza, deuda en pesos sin grandes cambios y presión en los dólares financieros, en un contexto marcado por la caída de la actividad en febrero”.