El Polaco sorprendió con el nuevo rumbo que dará a su vida: “Voy a estudiar algo que siempre me gustó de chico”

El Polaco sorprende a Mario Pergolini en Otro Día Perdido

La reciente aparición de El Polaco en el programa Otro día perdido ofreció una mirada distinta sobre el presente y el futuro del popular cantante. Durante la conversación con Mario Pergolini, el músico dejó de lado la imagen habitual ligada a los escenarios y se animó a compartir sueños y reflexiones que sorprendieron tanto al conductor como a los televidentes.

La entrevista comenzó recorriendo los momentos más duros de la infancia de El Polaco, un terreno en el que el artista suele moverse con honestidad. Sin embargo, el diálogo pronto giró hacia el porvenir, cuando Pergolini preguntó: “En la fantasía, ¿estudiarías alguna carrera?”. La respuesta del invitado fue inmediata y contundente, revelando una faceta poco conocida: “Lo que voy a hacer es algo que me gustó siempre de chico: piloto de avión. Voy a arrancar ahora a hacer las clases. Lo voy a hacer en Berazategui”.

El Polaco sorprende en televisión al revelar su deseo de estudiar para piloto de avión y comenzar una nueva etapa

La noticia no solo descolocó al conductor, sino que generó una reacción de asombro en el estudio. Pergolini no tardó en imaginar cómo sería un vuelo comandado por El Polaco, y bromeó sobre la repercusión que podría tener entre sus seguidores. El propio artista se permitió reír con la ocurrencia, destacando que se trata de un sueño personal que viene postergando desde hace años.

Mientras la charla avanzaba, el músico se sinceró sobre su vínculo con la música y su visión a futuro. “Siempre me pregunto eso. Viví muchas cosas lindas y pienso qué va a pasar con mi vida”, compartió. La frase dio pie a una reflexión más profunda sobre el desgaste que implica la carrera artística y el deseo de explorar nuevos horizontes.

“No me siento cantando 10 años más. Me gusta edificar y otras cositas. Siento que podría vivir de eso, aunque tendría que probar, pero nunca dejaría de trabajar”, expresó El Polaco, dejando en claro que su verdadera inquietud está en la búsqueda constante de desafíos.

El músico subraya que nunca dejaría de trabajar, aunque decida alejarse del mundo del espectáculo y la música

El cantante reconoció que, aunque su camino musical le dio grandes satisfacciones, la idea de dedicar los próximos años a otra pasión lo entusiasma genuinamente. Su decisión de comenzar a estudiar para piloto responde a una necesidad personal de crecimiento y cambio, más allá del éxito alcanzado en los escenarios.

En relación al futuro, El Polaco admitió el carácter impredecible de su vida y carrera: “La verdad es que no sé qué pasará el día de mañana, vivo el momento”. Esta filosofía, según sus palabras, lo llevó a no planificar demasiado y a dejarse sorprender por las oportunidades que se presentan.

Durante el encuentro, el conductor indagó también sobre otros aspectos de la vida del artista, como su relación con el trabajo y la posibilidad de retirarse completamente del ambiente del espectáculo. El Polaco fue terminante: si bien podría alejarse del canto, jamás se vería sin una ocupación. “Nunca dejaría de trabajar”, sostuvo.

El futuro profesional de El Polaco genera expectativas tras confesar que no se ve cantando diez años más en los escenarios

El intercambio con Pergolini permitió conocer a un Polaco reflexivo, dispuesto a enfrentar los cambios y desafiar sus propios límites. El artista no solo se animó a proyectar una vida diferente, sino que también transmitió un mensaje de perseverancia y curiosidad, valores que, según él, lo acompañaron desde pequeño.

En las redes, el anuncio de su futuro como piloto generó revuelo y una mezcla de bromas, admiración y expectativa. La reacción del público reflejó el impacto de sus palabras y la capacidad de El Polaco para reinventarse frente a las cámaras.

El recorrido por Otro día perdido no solo sirvió para repasar viejas andanzas y anécdotas junto a otros invitados, sino que funcionó como plataforma para lanzar una nueva etapa personal. El músico dejó claro que el arte de reinventarse es tan valioso como el talento para la música, y que los sueños de infancia pueden transformarse en realidades, incluso cuando parecen alejados de la vocación original.