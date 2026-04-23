Aseguran que un empresario italoamericano le pidió a Donald Trump y a la FIFA que Italia reemplace a Irán en el Mundial

Gianni Infantino y Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Cuando restan menos de 50 días para el partido inaugural del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, todavía es parte de la conversación internacional el futuro de la selección de Irán. En las últimas horas, un enviado especial de Donald Trump, Paolo Zampolli, aseguró que ha sugerido tanto al presidente de Estados Unidos como a la FIFA que Italia sustituya al combinado iraní en la próxima Copa del Mundo.

El motivo de la propuesta, según personas consultadas por el Financial Times, apunta a un intento de recomponer la relación entre Trump y la primera ministra italiana Giorgia Meloni tras desacuerdos en torno a los comentarios del mandatario estadounidense sobre el papa León XIV y la guerra de Irán, aunque Zampolli reconoció un incentivo personal. “Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en el Mundial. Ver a la Azzurra en un torneo en Estados Unidos sería un sueño para mí como italiano de nacimiento. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar la inclusión”, sostuvo Zampolli al medio.

La FIFA evitó comentar sobre el planteo de Zampolli y la Federación Italiana de Fútbol negó tener conocimiento del pedido, de acuerdo con la información de The New York Times. Por su parte, el organismo rector del fútbol y su presidente mantienen que Irán participará como está previsto, pese al conflicto con Estados Unidos. “El equipo de Irán vendrá, seguro”, afirmó Infantino a CNBC durante una conferencia en Washington. “Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Pero Irán debe venir si va a representar a su gente. Han clasificado... Quieren jugar y deben jugar”, citó el titular de la entidad que rige los destinos del fútbol en el mundo.

Italia, campeona en 1934, 1938, 1982 y 2006, quedó fuera del próximo Mundial tras perder en penales frente a Bosnia-Herzegovina en el repechaje europeo, mientras que Irán accedió de forma automática al torneo al clasificar entre los ocho mejores de la Confederación Asiática y el sorteo la ubicó en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La selección de Irán jugará el Mundial 2026 (ASSOCIATED PRESS)

El reglamento de FIFA otorga “total discreción” al organismo para decidir cómo proceder ante la eventual retirada de una selección: “FIFA puede decidir reemplazar a la asociación participante en cuestión por otra”, indican sus normas.

A principios de marzo, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, había asegurado que la decisión del régimen era retirar a su selección de la Copa del Mundo. Donyamali justificó que la exclusión del torneo a la combinación de factores bélicos y represalias internacionales que, según detalló, han provocado la muerte de “varios miles de ciudadanos” en los últimos ocho o nueve meses. El funcionario constató: “Definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”en la Copa del Mundo tras el ataque estadounidense e israelí al país.

En otro apartado, The New York Times reveló hace algunas semanas que Zampolli, ex agente de modelos, mantuvo una disputa legal por la custodia de su hijo adolescente con la brasileña Amanda Ungaro, quien fue deportada tras su estancia en custodia de ICE. El propio Zampolli negó a The Times haber solicitado la detención o algún favor al organismo de inmigración estadounidense.

Hay que recordar que el combinado iraní será parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y que disputará los tres encuentros de la primera ronda en EEUU: los dos primeros en Los Ángeles y el restante en Seattle. En medio del conflicto bélico en Medio Oriente, la federación de fútbol de Irán había solicitado jugar sus partidos en territorio mexicano, pedido que le fue denegado. “Finalmente, la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, que eso generaría muchísima logística distinta”, dijo la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

En medio de la escalada entre Estados Unidos e Irán, Infantino insistió en el papel del fútbol como herramienta de entendimiento: “El deporte debería estar al margen de la política. Ahora bien, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra, y si no hay nadie más que crea en construir puentes y mantenerlos intactos y unidos, pues lo haremos nosotros”, dijo el presidente de la FIFA.