Deportes

Un tenista argentino fue suspendido dos meses por apuestas y no denunciar un intento de soborno

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis sancionó a Hernán Casanova por incumplir el Programa Anticorrupción. No podrá competir ni asistir a eventos oficiales hasta abril y deberá pagar una multa económica

Hernán Casanova durante el Challenger
Hernán Casanova durante el Challenger de Buenos Aires, el año pasado

Un tenista argentino volvió a quedar bajo la sombra de la controversia. Hernán Casanova, actual 397º del ranking ATP, fue suspendido por dos meses tras incumplir el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP), según informó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

El bonaerense, dueño de 25 títulos profesionales y habitual competidor en los circuitos ATP Challenger e ITF World Tennis Tour, admitió haber realizado apuestas en numerosos partidos en los que no tuvo participación ni influencia —aparentemente durante rondas clasificatorias del Australian Open— de manera recreativa entre 2023 y 2025. Además, reconoció una infracción independiente en 2024 por no reportar un intento de soborno, conducta también contemplada como violación del TACP.

La sanción, de carácter deportivo y económico, rige desde el 4 de febrero y se extenderá hasta el 3 de abril de este año. Durante ese lapso, Casanova no podrá competir, entrenarse ni asistir a eventos oficiales organizados por entidades afiliadas a la ITIA ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon, USTA o cualquier federación nacional—. Se trata de un organismo creado para promover, fomentar, mejorar y salvaguardar la integridad de sus eventos profesionales de tenis.

A su vez, el jugador deberá abonar una multa de 500 dólares, cifra reducida desde los 2000 inicialmente estipulados, de los cuales 1500 quedaron en suspenso.

Qué dijo el tenista argentino suspendido

El tenista Hernán Casanova anunció
El tenista Hernán Casanova anunció su suspensión por dos meses y multa de $500 por apostar en partidos de Grand Slam y no reportar posibles arreglos, aceptando públicamente su error. (.)

Tras hacerse pública la resolución, Casanova, de 32 años, asumió la responsabilidad a través de un mensaje en sus redes sociales. “Escribo esto para que lo sepan por mí. El 3 de febrero fui notificado por la ITIA que estaré suspendido por dos meses y deberé pagar una multa de 500 dólares”, señaló el tenista de Lomas de Zamora.

Casanova remarcó que la sanción se debió a “dos errores” cometidos por desconocimiento del reglamento: apostar por diversión en partidos de tenis y no informar sospechas sobre un posible arreglo.

Luego añadió: “Acepto mi error y la suspensión. Van a ser dos meses difíciles, pero por suerte estoy rodeado de gente que me apoya y que me va a ayudar a salir adelante. Quiero compartir esto para que los chicos que recién se están insertando en el profesionalismo se informen bien sobre el programa anticorrupción, porque el mínimo error se paga”.

Casanova había competido por última vez en el Challenger 125 de Rosario, durante la semana pasada. El certamen quedó bajo foco mediático luego de que el español Nikolas Sánchez Izquierdo y el argentino Román Burruchaga denunciaran amenazas de muerte previas a sus respectivos encuentros.

En ese torneo, el bonaerense superó la clasificación y accedió al cuadro principal, instancia en la que debió retirarse cuando caía por 1-6 y 0-2 ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng.

Apodado “Araña” por su despliegue físico y persistencia en el circuito, Casanova conquistó 25 títulos profesionales —el último, un M15 en Santiago de Chile durante 2025— y alcanzó su mejor ranking en octubre de 2022, cuando se ubicó 221º del mundo. En esa temporada también disputó el único torneo ATP de su carrera, en Kitzbühel, Austria.

