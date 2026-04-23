Impacto en la Premier League: Manchester City buscará contratar a Enzo Fernández tras el Mundial

El destino de Enzo Fernández se definirá después de la Copa del Mundo (REUTERS/Dylan Martinez)

El Manchester City evalúa la posible incorporación de Enzo Fernández como refuerzo para el centro del campo en el mercado de verano. El mediocampista argentino, actual jugador del Chelsea, aparece entre las primeras opciones del club inglés mientras considera alternativas ante la eventual partida de figuras como Bernardo Silva, cuyo contrato finaliza este verano tras casi diez años en el Etihad.

La información publicada por el medio The Athletic detalla que Fernández, de 25 años, tiene vínculo con el Chelsea hasta 2032, pero la incertidumbre sobre su continuidad creció luego de declaraciones polémicas en marzo que provocaron su exclusión de dos partidos bajo decisión de su entonces entrenador Liam Rosenior. El ofrecimiento de renovación sigue en análisis: según declaró Javier Pastore, agente del futbolista, podría buscar nuevas opciones si no hay acuerdo tras el Mundial.

Ahora, tras la salida de Rosenior del banco de los Blues, se instaló el rumor que había anticipado Infobae en las últimas horas. De todas formas, el City no es el único que disputará la ficha del ex River y Defensa y Justicia, ya que París Saint Germain y Real Madrid también están atentos a lo que suceda después de la Copa del Mundo.

Desde su llegada al Chelsea en enero de 2023, procedente del Benfica por 120 millones de euros, Fernández ha disputado 163 partidos y obtuvo la Copa Mundial de Clubes y Conference League. En la temporada vigente, sumó participación en 48 encuentros, con 12 goles y 6 asistencias. Actualmente, el equipo londinense ocupa la séptima posición de la Premier League, mientras que el Manchester City se mantiene empatado en puntos con el líder Arsenal después de vencer 1-0 al Burnley.

Enzo Fernández tiene muchas referencias del City por su compañero de selección y amigo Julián Álvarez (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

El vínculo del español Rodri en el City permanece vigente hasta 2027; el entrenador Pep Guardiola expresó optimismo acerca de una posible renovación, pese al deseo manifestado por el jugador de regresar a la liga española y su disposición a un futuro fichaje por el Real Madrid. Esto podría abrir un hueco en la plantilla ciudadana pensando en la siguiente campaña.

El despido de Rosenior como técnico del Chelsea marcó el último episodio en una crisis interna que ha llevado al club londinense a un deterioro profundo en su rendimiento durante el año. La derrota por 0-3 ante Brighton precipitó la decisión, tras semanas caracterizadas por conflictos dentro del plantel y presiones crecientes sobre la dirección técnica. Y uno de los factores externos más notorios que alimentó el quiebre fue la suspensión por dos partidos impuesta a Enzo Fernández, mediocampista argentino, quien en medio de rumores sobre su futuro expresó públicamente su “gusto por la ciudad de Madrid” en una entrevista. Estos comentarios, realizados en un contexto donde medios españoles lo vinculaban como una posibilidad para reforzar al Real Madrid, generaron incomodidad en el vestuario y debilitaron la posición del DT.

En las últimas semanas, el manejo del estratega británico terminó de romper la relación con su plantel. Como detalló The Mirror, Rosenior criticó severamente a los jugadores tras la goleada sufrida, lo que tensionó aún más el ambiente y propició un “enfrentamiento con el vestuario”. Behdad Eghbali, copropietario del club, presenció en Brighton los cantos de descontento dirigidos tanto a la directiva como a Rosenior, situación que aceleró la decisión de finalizar el ciclo.

Durante la conferencia posterior al encuentro, Rosenior no escatimó en calificativos negativos hacia el rendimiento colectivo. Ante la consulta de la prensa sobre si la derrota representaba la peor actuación bajo su gestión, el entrenador sentenció: “Por mucho. Fue inaceptable en todos los aspectos del juego. Fue inaceptable en la actitud. Sigo defendiendo a los jugadores, pero son indefendibles. La actuación de esta noche... Por los goles que recibimos, las pelotas que perdimos, la falta de intensidad en el equipo. Algo tiene que cambiar drásticamente”.