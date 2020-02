Cuando le acercaron el micrófono, Maradona se deshizo en elogios hacia Bochini: “Yo voy a seguir contando en el mundo que el Bocha fue mi maestro, no tuve otro, no tenía televisión para ver. Cuando me traía el colorado, yo venía a ver a Independiente”. El DT del Lobo calificó al ídolo del elenco de Avellaneda como “el más grande del mundo, el maestro”, e hizo un pedido especial en su honor: “Basta de Libertadores, el estadio se tiene que llamar (Ricardo) Enrique Bochini”.