“El que es hincha, hincha para el que quiere”, se limitó a decir Maradona. El entrenador de Gimnasia se mostró cauto y evitó polemizar con el público local. El ex DT de la selección argentina se mantuvo en línea con lo que sus allegados le habían confiado a Infobae en la semana, cuando trascendió que Central no iba a prepararle un homenaje. “No le da importancia, está abocado 100% a Gimnasia y a quedarse con los tres puntos. Le es indiferente lo que hagan”. le habían dicho a este medio.