“Esto es maravilloso, no lo puedo creer, no lo imaginaba”, fueron sus primeras y emotivas palabras. Con un micrófono en mano, Diego recordó a su mamá y desató la euforia de los hinchas leprosos con una frase especial: “Algún día nos vamos a encontrar en una cancha, no hablo por hablar”. Por supuesto, hubo un dardo “para los de enfrente” que “no importan”.