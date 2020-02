Consultado por su respuesta a Pergolini, a Ruggeri le anticiparon que quizá el vice del club y empresario saldría a contestarle por su programa de radio. “Que conteste Pergolini, no me importa. La verdad no me va a cambiar nada, ni un poquito, de lo que estoy haciendo con mi vida. Nada. Él opinó y yo opino también. ¿Está mal? Que conteste lo que quiera. Lo que quiero es que llega un momento que es bueno salir al aire, me lo ponés al aire y charlamos. No tengo problema, hablamos como corresponde, él como vicepresidente y yo como panelista de este programa, que no estoy de acuerdo con eso y nada más. Podemos pensar distinto pero compartimos una mesa y charlar para ver si se puede solucionar”, lanzó.