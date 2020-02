“Maradona será un técnico que viene a ganarle a Boca como cualquier otro, no viene a una fiesta. Hay que acordarse del mejor Diego, que es el que jugaba y el que nos llenó de orgullo a todos. Pero vamos a recibirlo como a cualquier técnico”, había manifestado Ameal. Y Gribaudo salió al cruce en las redes sociales: “El que no quiere a Maradona no quiere a su mamá”.