Crimen y Justicia

Estaba prófugo hace dos meses por el abuso de una menor y lo detuvieron cuando caminaba por Villa Gesell

Se trata de un hombre de 30 años que era buscado desde el 24 de febrero. Según consta en la denuncia, se habría aprovechado de una menor cuando su madre no estaba en la casa

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Así fue el momento de la detención del sospechoso (Gentileza: 0223)
Así fue el momento de la detención del sospechoso (Gentileza: 0223)

Un hombre de 30 años fue detenido en la vía pública de Villa Gesell en el marco de una causa judicial por abuso sexual agravado contra una menor de edad. Según trascendió, el acusado era buscado desde finales de febrero, cuando se radicó la denuncia ante la Justicia.

El arresto se produjo tras un operativo desplegado por el personal policial en la zona de Paseo 105 entre Avenida 15 y Circunvalación. En el procedimiento participaron los efectivos de la DDI de Villa Gesell en conjunto con agentes de la estación de policía comunal primera.

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La localización del sospechoso fue lograda luego de una serie de tareas investigativas, iniciadas a partir de una denuncia presentada el 24 de febrero en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Según la investigación judicial, el acusado habría cometido los hechos denunciados aprovechando momentos en los que la madre de la víctima se ausentaba del domicilio.

De acuerdo con la información judicial, la investigación está siendo conducida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 6 de Villa Gesell, bajo la supervisión del fiscal Juan Pablo Calderón. Además, interviene el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli.

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El caso está siendo investigado por el fiscal Juan Pablo Calderón de la UFIJ N° 6 de Villa Gesell (Christian Heit)
El caso está siendo investigado por el fiscal Juan Pablo Calderón de la UFIJ N° 6 de Villa Gesell (Christian Heit)

A raíz de los elementos incriminatorios, las autoridades ordenaron la detención del masculino tras analizar los elementos reunidos durante la pesquisa. Según informó el medio marplatense 0223, el hombre fue localizado e interceptado en la vía pública durante la jornada de este miércoles.

Una vez que el sospechoso fue identificado, los agentes confiscaron un teléfono celular durante el arresto. De esta manera, confirmaron que será sometido a peritajes en el marco de la investigación. Además, según indicaron los voceros oficiales, la situación procesal del detenido quedará supeditada a las próximas medidas que dispongan la fiscalía y el juzgado interviniente.

Asesinaron a una mujer que defendió a su hija de 9 años de un intento de abuso sexual

Una mujer de 52 años fue asesinada este jueves en Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas, mientras intentaba defender a su hija de 9 años ante un intento de abuso sexual. El principal sospechoso, Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, vecino de las víctimas, permanece prófugo, según se informó.

Una mujer con cabello oscuro, gafas y un suéter estampado se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente sostenido por una mano
El femicidio de Yolanda Raquel Cáceres generó indignación en la comunidad

El ataque ocurrió en una vivienda situada en la calle Velázquez al 4100 durante la madrugada. En ese momento, en el domicilio se encontraban Yolanda Raquel Cáceres y su hija menor. Según la reconstrucción del caso, Amarilla habría ingresado al inmueble por una ventana, presuntamente con la intención de atacar sexualmente a la niña.

Según la información a la que accedió Infobae, fue la propia niña quien, tras el ataque, explicó que se encontraba durmiendo cuando Amarilla (a quien identificó como un amigo de su madre) comenzó a manosearla. Ante la situación, Cáceres intervino para detener el abuso. Durante el forcejeo, el agresor la apuñaló dos veces.

En ese contexto, la menor logró salir a la calle bajo la lluvia para pedir ayuda a los vecinos, quienes alertaron al 911. Así, el personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas acudió al lugar y constató la muerte de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado en el piso de la vivienda con un corte en el cuello y heridas en la cabeza.

Femicidio en Los Polvorines
Esteban Lorenzo Amarilla, el prófugo acusado de intentar abusar de la menor y matar a su madre

La Unidad Fiscal de Instrucción N° 21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial San Martín, especializada en violencia familiar y de género, está a cargo de la investigación. Asimismo, se informó que la fiscal Lorena Carpovich ordenó el trabajo de peritos y del médico policial en la escena del crimen.

Según se constató, el sospechoso figura en registros oficiales como empleado de la construcción y reside a cinco cuadras del lugar del hecho. No obstante, tras el crimen, Amarilla escapó, y es intensamente buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.

Las autoridades informaron que la investigación continúa para dar con el paradero del prófugo. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni novedades sobre su localización. Mientras sigue la búsqueda, en redes sociales circulan mensajes exigiendo justicia por Yolanda Cáceres. Asimismo, sus vecinos colocaron carteles y flores en la puerta de la casa donde ocurrió el crimen.

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