Bebelo, de 24 años y quien tiene contrato con Boca hasta junio de 2022, es del agrado de Eduardo Coudet, flamante nuevo entrenador del conjunto brasileño. Si bien el Chacho no desea desprenderse de Paolo Guerrero, el deseo del delantero peruano sería suficiente como para no interceder. Sin embargo, el entrenador argentino ya apuntó a un futbolista de Boca que le interesa. De esta manera, el cordobés podría formar parte del trueque y así el Xeneize no deberá desembolsar los 4.500.000 de dólares que vale la cláusula del peruano de 36 años.