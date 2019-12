El gran dilema es en qué terreno se evalúa a Tevez. A Gallardo se le aplaudió mil veces que a la hora de decidir su River deja el corazón en la mesita de luz. Le pasó con Saviola y Pablo Aimar. Desde ese punto surge la contradicción con Carlitos. Es el único crack que tiene este golpeado plantel de Boca. Salió del club, fue campeón en todos lados, se transformó en el jugador del pueblo, la gente dejó de cuestionarle el feo modo en el que se fue a China... ¿Pero cuál es el Tevez de la cancha? Hay dos miradas sobre su potencial a los 35 años, uno menos que Lisandro López, a quien no se lo discute en Racing. Unos piensan que Tevez no jugó bien porque Alfaro no lo puso; otros entienden que el entrenador no lo puso porque Tevez no estaba bien. No es cuestión de empatar las ideas pero hay parte de razón en las dos. El gran problema de Alfaro fue la utilización del apellido del ídolo. Al llegar sin espalda usó a Tevez para construir poder. Era fácil de descubrir su táctica de palabras ampulosas. “Dijo que era su emblema y me sacó a los dos partidos”, blanqueó Carlitos. El punto cumbre fue contra River en el Monumental por la Superliga. “Fue la única cara de culo que le puse. Se me había faltado el respeto. Me dijo en el vestuario que no jugaba. Yo veía a Soldano de 8 y pensaba ‘¿tan mal estoy para no jugar?’”, recordó Tevez con razón. Durante esos días pensó en retirarse pero estaba cerca la ilusión de la Copa. A uno se lo respeta con hechos, no por llamarlo cariñosamente en las ruedas de prensa.