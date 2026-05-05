La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debate una resolución que advierte a Irán sobre la imposición de sanciones si no detiene los ataques contra embarcaciones y el cobro de “peajes ilegales” en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte global de petróleo.

El borrador, elaborado bajo el Capítulo 7 de la Carta de la ONU, permitiría incluso el uso de la fuerza para garantizar la libre navegación y fue divulgado este martes por The Associated Press.

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El texto exige que Irán ponga fin de inmediato a las acciones armadas contra barcos comerciales y que revele la ubicación de todas las minas instaladas en la zona. Además, demanda que Teherán colabore activamente con los esfuerzos humanitarios de la ONU para establecer un corredor seguro destinado al envío de ayuda esencial, fertilizantes y otros productos.

De acuerdo con el documento, copatrocinado por Estados Unidos y varias naciones del Golfo Pérsico, cualquier incumplimiento por parte de Irán podría dar lugar a “medidas eficaces proporcionales a la gravedad de la situación, incluidas sanciones”, según la redacción obtenida por The Associated Press.

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La ONU exige que Teherán ponga fin de inmediato a las acciones armadas contra barcos comerciales y que revele la ubicación de todas las minas instaladas en el estrecho de Ormuz

Esta disposición busca restaurar la seguridad en un paso marítimo por donde transitaba aproximadamente el 20% del crudo mundial antes del inicio del conflicto armado a fines de febrero.

La iniciativa llega después de que una propuesta anterior fuera vetada por China y Rusia, aliados estratégicos de Irán, lo que forzó a Washington y sus socios regionales a negociar un texto más limitado para evitar bloqueos en el Consejo de Seguridad, compuesto por quince miembros.

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El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, aseguró a la prensa que la nueva versión del proyecto “tiene mayores posibilidades de ser aprobada sin objeciones ni vetos”, y subrayó la urgencia de restaurar la libertad de navegación en la región.

“Necesitamos una respuesta internacional clara para evitar una escalada mayor y proteger el comercio global”, afirmó Waltz.

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La propuesta de resolución también reafirma el derecho de todos los Estados a proteger sus embarcaciones de ataques o provocaciones, y prohíbe explícitamente que otros países ayuden a Irán a bloquear el paso marítimo o a imponer cobros a los navíos que circulan por Ormuz.

El borrador destaca los esfuerzos en curso para evitar una escalada militar y coordinar la protección de los convoyes comerciales, al tiempo que llama a los países de la región a fortalecer el diálogo y buscar una paz duradera. Se alienta, además, a los Estados miembros a “intensificar consultas y cooperación” en materia de seguridad y libre tránsito marítimo.

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El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, durante un discurso en el Consejo de Seguridad (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

Irán amenaza con represalias

Mientras la ONU presiona por una solución diplomática y sanciones, el régimen iraní mantiene su postura y advirtió sobre eventuales represalias contra las embarcaciones que no respeten las rutas marítimas designadas por Teherán. La advertencia fue emitida por la Guardia Revolucionaria, que controla el tráfico en el Estrecho de Ormuz, en medio de un operativo estadounidense para escoltar buques civiles y garantizar la seguridad en la zona.

La fuerza naval iraní declaró que “la única ruta segura para cruzar el Estrecho de Ormuz es el corredor previamente anunciado por Irán” y remarcó que cualquier desviación será considerada una violación a su autoridad marítima. “La desviación de los buques a otras rutas es insegura y se enfrentará a la firme respuesta de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria”, advirtió el comunicado oficial.

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La tensión se disparó tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes el 28 de febrero. Desde entonces, Teherán ha endurecido los controles sobre el tránsito de barcos y ha impuesto requisitos estrictos para la navegación, lo que ha generado preocupación por el impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales.

El régimen iraní advirtió sobre eventuales represalias contra las embarcaciones que no respeten las rutas marítimas designadas por Teherán (EFE/Archivo)

El Estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico para el comercio global, ya que por allí circula una porción significativa del suministro mundial de petróleo. Cualquier alteración en su funcionamiento afecta no solo a los países de la región, sino también a la economía global. Las autoridades iraníes justifican sus medidas como una defensa ante las operaciones militares extranjeras, mientras que Estados Unidos y sus aliados insisten en que el paso debe permanecer abierto y libre de amenazas.

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En este contexto, la comunidad internacional aguarda el desenlace de la votación en la ONU, que podría marcar un precedente en la gestión de crisis en rutas estratégicas y en la imposición de límites claros al uso de la fuerza para controlar el comercio marítimo internacional.

(Con información de The Associated Press y AFP)

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