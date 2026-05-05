Santilli volvió a la sede del PRO: se reunió con intendentes y ratificó que quiere ser candidato a gobernador

Cristian Ritondo y Diego Santilli en la sede del PRO, junto a un grupo de intendentes y dirigentes bonaerenses (Prensa PRO)

Diego Santilli regresó a la sede del PRO de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo. Es la primera vez que lo hace desde que asumió su cargo en el gobierno nacional. No asistió, por ejemplo, a reuniones partidarias convocadas por el propio Mauricio Macri este año. La cita, que tuvo lugar en la tarde del miércoles y que también encabezó el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, respondió a dos necesidades: contener el reclamo de un grupo de intendentes amarillos contra La Libertad Avanza, y comenzar a desandar el camino de una candidatura a la gobernación bonaerense en 2027.

A las oficinas del cuarto piso, en San Telmo, arribaron -además de Santilli y Ritondo- 12 intendentes bonaerenses del PRO, entre ellos Soledad Martínez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio) y Guillermo Montenegro, en uso de licencia de General Pueyrredón y senador provincial. También asistieron el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Rabinovich, y Pablo Petrecca, que preside el bloque PRO en el Senado provincial.

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Según supo Infobae, algunos jefes comunales le hicieron llegar a Ritondo el malestar por la postura opositora de LLA en varios municipios, como Zárate o 9 de Julio. Antes de la reunión, Petrecca detalló a este medio que “todos los municipios tienen temas pendientes con Nación, algunos deudas, otros obras paralizadas, y Diego es la persona ideal, primero porque tiene a su cargo la Secretaría de Asuntos Municipales y además porque es de nuestro espacio”.

El segundo eje fue más político. En algunos distritos en los que hubo acuerdos con La Libertad Avanza, la relación no está funcionando del modo esperado. “A nivel nacional, el PRO acompaña las reformas principales que solicita el Ejecutivo de Javier Milei, pero en lo local, varios concejales libertarios no acompañan los proyectos que promueven el desarrollo de los municipios”, indicaron.

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Una ilustración en acuarela a todo color muestra a Diego Santilli y Cristian Ritondo sonriendo, sentados frente a la fachada de la sede del PRO en Balcarce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los jefes comunales, ante la consulta de Infobae, sostuvo que Santilli “asumió el papel de interlocutor con el Ejecutivo nacional para agilizar los asuntos pendientes, junto con Cristian. El PRO exigió proteger los territorios que gobierna y trabajar en conjunto. Por ejemplo, las rendiciones de cuentas deben contar con el respaldo de La Libertad Avanza. Si declaramos que somos socios políticos, debe haber acompañamiento”. El Ministro del Interior tomó nota de los reclamos y se comprometió a trabajar “municipio por municipio”.

“Nos piden hacer obras con fondos que buscan reducir, pero cuando solicitamos ayuda para rutas nacionales, responden que no hay recursos”, resumieron desde Zárate. Y ampliaron: “No definen su rol. Un político auténtico del espacio debería comprender la lógica de Milei para Nación y para municipios. Liberales para el país, socialistas en lo local”.

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No todos los intendentes compartieron el mismo diagnóstico. Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, planteó ante sus pares que en su distrito la relación con el Ejecutivo nacional funciona de manera correcta, aunque sostuvo que de cara al 2027 la alianza política PRO-LLA debe ampliarse con dirigentes radicales y vecinalistas, una postura que había planteado en la antesala de las elecciones de 2025. También advirtió que no deben repetirse situaciones de candidaturas superpuestas en municipios donde la alianza ya estaba definida.

Soledad Martínez

En esta línea se manifestó el propio Santilli tras el encuentro. Ratificó que le “encantaría” ser candidato a gobernador, aunque remarcó que “falta mucho para eso”. Más tarde, y a través de un comunicado, el Ministro de Interior agregó: “Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto. Con Cristian, con Sebastián Pareja y con el radicalismo estamos haciendo un trabajo articulado, y yo valoro ese trabajo”.

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“La provincia no aguanta más la gestión que lleva adelante (Axel) Kicillof, que ha empeorado todas las variables. Tenemos que devolverle a la Provincia el valor que tiene: desarrollo, crecimiento de la producción y una identidad de provincia pujante”, amplió.

Según Petrecca, el PRO trabaja de manera activa “para que espacio crezca”, y aseguró: “Siempre fuimos en la provincia de Buenos Aires en alianza. Desde Unión PRO en 2009 hasta hoy. En 2027 también será así. Pero ahora, la prioridad es hacer que el PRO crezca. Como dice Mauricio Macri, ese debe ser el siguiente paso”, añadió.

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No todos los dirigentes del PRO bonaerense coincidieron con esta perspectiva, y planteó una mirada escéptica sobre el rol de Santilli: “Intenta mostrar que resuelve más de lo que ocurre realmente. Afirma que habla con Karina Milei y que soluciona los problemas de los intendentes, pero todos saben que eso no sucede”, planteó un experimentado macrista de la provincia de Buenos Aires.

La reforma electoral de fondo y Adorni

Más allá de las definiciones del encuentro, de fondo también está la discusión sobre la reforma electoral que LLA envió al Congreso. De manera puntual, el punto más ríspido es la eliminación de las PASO —las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias—. El PRO propuso convertirlas en no obligatorias tanto para el votante como para partidos con lista única, en contraposición al Gobierno.

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Para Mauricio Macri, las PASO son imprescindibles para evitar la absorción del PRO por parte de La Libertad Avanza. El oficialismo reconoce que no cuenta con los votos para avanzar y abrió una negociación con sus aliados. El argumento económico de la Casa Rosada apunta a que las PASO suponen el mayor costo del proceso electoral, con más de 30.000 millones de pesos, equivalentes a unos USD 35 millones— financiados con ingresos fiscales.

Por último, Santilli fue consultado por las denuncias contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “No creo en las condenas mediáticas, creo en las condenas judiciales. Está ejerciendo su defensa tanto en la justicia como en la comunicación. Ahí se determinará la verdad”, sostuvo.

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