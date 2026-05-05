Sociedad

Hospitales universitarios de la UBA: “Es probable que llegue el momento en que no podamos aceptar más pacientes”

En Infobae al Regreso, la directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo advirtió que la falta de fondos nacionales ya impacta en la atención y pone en riesgo la continuidad de tratamientos oncológicos

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El Instituto de Oncología Ángel Roffo enfrenta una grave crisis presupuestaria que pone en riesgo la atención de 110.000 pacientes con cáncer

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, la directora general del Instituto de Oncología Ángel Roffo, Roxana del Águila, expuso que la falta de fondos nacionales pone en riesgo la atención de 110.000 pacientes y la continuidad de los hospitales universitarios.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso —integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz—, Roxana del Águila, directora del Instituto de Oncología Ángel Roffo, describió la gravedad de la crisis: “No hemos recibido todavía, al día de hoy, el presupuesto del año 2026, que aparte está congelado porque es el mismo presupuesto del año 2025, con lo cual nominalmente hay una depresión de la nómina que deberíamos recibir”.

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La falta de fondos y el riesgo de parálisis en los hospitales universitarios

El reclamo por la falta de transferencias presupuestarias se da en un contexto de creciente malestar social y político. “Estamos sobreviviendo debiendo a los proveedores. Por suerte nos tienen paciencia, pero no es sostenible”, admitió del Águila.

Explicó que el Instituto, con más de 110.000 pacientes atendidos por año, debe autofinanciarse mediante convenios con obras sociales y prepagas, aunque advirtió: “No estamos funcionando con los recursos necesarios”. La médica desmintió los dichos del gobierno y sostuvo: “Hay un comunicado que ha mandado la Universidad, que no es así. De hecho, ellos están viendo cómo van a redistribuir esa plata, pero ya tendrían que haberlo decidido”.

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(Infobae en Vivo)
La falta de fondos nacionales amenaza con paralizar por completo los hospitales universitarios de la UBA en las próximas semanas (Infobae en Vivo)

Alertó que si la situación no se resuelve en seis semanas, la parálisis será total: “Si dentro de un mes y medio no vamos a contar con todos los recursos necesarios, lo que va a empezar a pasar es que ya en algunos hospitales se redujo la cantidad de cirugías. En el nuestro, que trata pacientes con cáncer, no le podemos decir a un paciente que no lo vamos a atender”.

Salarios en caída y pérdida de profesionales en el sistema público

El deterioro salarial y la pérdida de personal son parte del cuadro de crisis. “Un médico que recién entra está cobrando de bolsillo un millón cuatrocientos. Una enfermera, un millón cien. Muy por debajo de la canasta básica”, enumeró del Águila. Recalcó el nivel de formación necesario: “Un médico que recién entra ya estudió entre 9 y 10 años. No es una carrera corta”.

Facultad de Medicina - UBA
Los hospitales universitarios deben autofinanciarse mediante convenios con obras sociales y prepagas ante la ausencia de presupuesto suficiente

Al ser consultada sobre la posibilidad de complementar ingresos en el sector privado, admitió: “A Dios gracias que no es dedicación exclusiva, porque si no, no quedaría nadie”. Aclaró que la jornada es de seis horas porque “se lo considera trabajo penoso, como el trabajo insalubre”.

Del Águila reconoció que la crisis afecta la retención de profesionales: “Poco a poco, la gente se va, pero los sueldos también están por debajo de la canasta básica”.

Insumos críticos, angustia de los pacientes y riesgo de cortar la atención

La directora detalló el impacto concreto de la falta de insumos: “Si no tenemos la remesa necesaria para comprar insumos, lo mínimo es gastos operativos: jeringas, gasas, pagar la luz, el gas y todo lo demás”. Remarcó la gravedad de la situación: “En 44 años que llevo en el instituto, nunca vi algo tan complicado”.

La incertidumbre y la angustia marcan el día a día de pacientes y trabajadores: “En los pacientes esto trae mucha angustia e incertidumbre; en los trabajadores de la salud, una gran impotencia. Les decimos que los vamos a seguir atendiendo, pero es probable que llegue el momento en que no podamos aceptar más pacientes, porque sería una irresponsabilidad”.

(Infobae en Vivo)
Los hospitales universitarios deben autofinanciarse mediante convenios con obras sociales y prepagas ante la ausencia de presupuesto suficiente (Infobae en Vivo)

Consultada sobre el destino de quienes no puedan ser atendidos, explicó: “En CABA hay dos hospitales que atienden cáncer: el Marie Curie y el nuestro. Derivamos pacientes si es necesario, pero no hay muchas chances. No es lo mismo un paciente con cáncer que uno que se opera de una vesícula”.

Sobre los recortes para sostener servicios críticos, del Águila fue categórica: “Lo primero que se va recortando es personal de limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio. Médicos nunca vamos a recortar. Pero los salarios que tenemos tampoco permiten sostener mucho tiempo más el servicio. La vocación también necesita vivir”.

Al cierre, la directora subrayó: “En los hospitales universitarios no sólo existe la parte asistencial, sino también la formación de profesionales y la investigación. Eso también corre peligro”.

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