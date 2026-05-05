Llega otra ciclogénesis: hay alerta por tormentas en el AMBA, se esperan fuertes vientos y la entrada del frío polar

El centro y noreste de Argentina sufrirá tormentas severas, caída de granizo, actividad eléctrica y acumulados de hasta 60 mm entre miércoles y jueves

Una nueva ciclogénesis comenzará a formarse sobre el centro-este del país desde este miércoles, con efectos que se extenderán hasta el fin de semana. El sistema no implica el simple paso de un frente frío: la posible interacción simultánea de dos o tres centros de baja presión agrega complejidad.

El escenario previo no ayuda. Apenas días atrás, el último episodio de frío dejó heladas en sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y temperaturas generalizadas por debajo de los 5 °C en zonas urbanas y en CABA, con la marca mínima más baja del año hasta ese momento.

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Para el AMBA, la previsión señala riesgo de tormentas fuertes a severas durante la noche del miércoles y las primeras horas del jueves. El cuadro incluye probable caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h.

Miércoles y jueves serán los días de mayor tormenta en el AMBA, luego llegará el frío polar

El impacto del viento, no obstante, se volverá aún más severo sobre las zonas costeras de la provincia de Buenos Aires: allí se esperan ráfagas de hasta 100 km/h, con acumulados de entre 40 y 70 mm. Los vientos previstos tienen capacidad real de generar daños materiales, especialmente en la costa bonaerense.

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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el miércoles hay alerta amarilla por tormentas fuertes que tienen una probabilidad de entre un 10% y 40% durante la mañana. Ya desde la tarde las chances ascienden a oscilar entre un 40% y 70%, situación que se mantiene hasta la mañana del jueves, donde la advertencia se eleva a color naranja.

Luego, si bien la probabilidad de lluvia vuelve a ubicarse entre un 10% y un 40%, quedarán jornadas marcadas por el viento. Las ráfagas, si bien estarán durante los días de tormenta, se harán sentir viernes y sábado, cuando la probabilidad de lluvia es mínima.

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En lo que respecta al termómetro, el miércoles la máxima será de 23 grados y la mínima de 18. De forma paulatina, la temperatura irá en descenso durante la semana: el jueves, máxima de 20 °C y mínima de 16 °C, mientras que el viernes y sábado la máxima será de 14 grados y la mínima de 8.

Recién el domingo habría una mejoría del estado general del tiempo: estará soleado, sin viento, máxima de 16 grados y mínima de 7 grados.

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Las alertas del SMN durante el miércoles

Cómo afectará la ciclogénesis en el resto del país

Las próximas 72 horas serán las más exigentes del evento. El miércoles comenzará con tormentas aisladas en el centro del Litoral —entre el sur de Corrientes, el norte de Entre Ríos y el centro de Santa Fe— y vientos que irán reforzándose desde el cuadrante este en la región pampeana. Precisamente en esa última región y en el nordeste patagónico, a partir de la tarde se esperan tormentas fuertes, con chance de granizo, ráfagas de 70 km/h o más y acumulados de precipitación de hasta 50 mm.

Sobre la cordillera del norte de la Patagonia y del centro y sur de Cuyo, las nevadas dirán presente con acumulados significativos. Hacia la noche, los vientos se incrementarán en esa última región con ráfagas cercanas a los 70 km/h, precisó Meteored.

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Entre la tarde del miércoles y el jueves se concentrará la mayor severidad de los fenómenos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya alertó sobre la presencia de tormentas localmente severas, especialmente en el NEA.

En el resto del centro-este de Argentina, las tormentas también golpearán con fuerza: chaparrones intensos que dejarán acumulados de entre 15 y 60 mm —con los mayores registros hacia el este—, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h; en zonas puntuales, los valores pueden ser aún mayores.

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El jueves gran parte del país estará bajo alertas por viento o lluvia

Por estas condiciones, hay distintas alertas en el país impuestas por el SMN. Para el miércoles, en el sur del Gran Buenos Aires, este de La Pampa, oeste de Neuquén, centro de San Juan y una pequeña parte de La Rioja y Mendoza tienen una advertencia naranja.

En cambio, en el oeste de Chubut, Río Negro, en el sur de Córdoba, oeste de La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

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En cambio, el jueves ya comienza una división de alertas por tormentas y por vientos. En Chubut, Río Negro, La Pampa, sur del Gran Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero tienen alerta amarilla por viento.

En parte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre Ríos, la advertencia es naranja y por lluvia, mientras que por el mismo motivo, pero de color amarillo, rige en: Jujuy, Formosa, Corrientes, Misiones, Córdoba y norte de Santa Fe.

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El viernes traerá una mejoría gradual en el centro y norte del país, que se volverá más notoria hacia el sábado. La excepción será la franja costera bonaerense, que seguirá bajo el influjo de los vientos remanentes de la ciclogénesis formada sobre el Atlántico.

Recién desde la madrugada del sábado se normalizarán los vientos, aunque el sistema dejará como saldo un descenso térmico pronunciado que mantendrá las temperaturas bastante por debajo de lo normal para la época en gran parte del país.