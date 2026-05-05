El desconsuelo de Evelyn Von Brocke por la muerte de su padre: “No me quedan lágrimas para llorar” (Instagram)

Evelyn Von Brocke compartió en Instagram el dolor que atraviesa tras la muerte de su padre, Federico, ocurrida en Alemania. A cinco días de la noticia, eligió las redes sociales para expresar la magnitud de la pérdida y el inicio de su duelo, acompañando su mensaje con una fuerte imagen en la que aparece llorando abrazada a su padre mientras él permanecía internado.

“¡Maldita muerte! ¡No me quedan lágrimas de tanto llorar! ¡Se fue mi papi y el que más me amó por cantidad de años! ¡Hombre bueno si los hay! Todos los días hablábamos… ¿Y ahora cómo se sigue?”, escribió la periodista que subrayó la dificultad de enfrentar la ausencia y la importancia del lazo que los unía, relatando cómo la música acompañó los instantes finales en el hospital. “Escuchamos 24 horas tu música en el hospital; ¡y abrazados te fuiste!", compartió, a flor de piel.

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“Escuchamos 24 horas tu música en el hospital; ¡y abrazados te fuiste!", compartió Evelyn Von Brocke a flor de piel.

La periodista había contando que viajó 14.000 km hasta Alemania para despedirse de su padre y destacó la fortaleza de la relación que los unía. En la publicación donde dio la noticia de su muerte, agradeció el legado recibido y pidió a sus seguidores “oraciones de amor por Federico”. El mensaje incluyó fotografías de sus últimos momentos juntos, como un abrazo en el hospital, una caricia, y las manos entrelazadas con un rosario.

El fallecimiento del padre de la periodista generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad en las redes sociales de Von Brocke, donde la periodista encontró eco y contención. Sus seguidores respondieron con palabras de aliento y reconocimiento, acompañando el homenaje que ella realizó en memoria de su padre. Las imágenes compartidas evocaron tanto la infancia de Evelyn —como la foto en la calesita— como momentos recientes, como una montaña rusa, símbolos del legado de amor y presencia paterna.

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Evelyn Von Brocke compartió algunas imágenes de los últimos momentos de su padre

En publicaciones anteriores, la expanelista de LAM (América TV) había resaltado: “¡Ya no estás en este plano, pero tu amor es eterno y estás en todo momento!”. El homenaje destacó no solo la tristeza, sino también la valoración del tiempo compartido y el afecto familiar.

En entrevistas previas, la periodista relató que su infancia estuvo marcada por desafíos familiares y carencias afectivas. Recordó que sus padres se separaron al momento de su nacimiento y que vivió situaciones de desamparo, como dormir en plazas y enfrentar conflictos internos. A pesar de esas dificultades, Von Brocke señaló que con el tiempo logró reconstruir los vínculos familiares: “Hoy somos una familia unida. Sanamos y nos curamos”.

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En una entrevista que dio en 2022, Von Brocke profundizó sobre su historia: explicó que nunca celebró cumpleaños en la infancia y que, aunque no abordó directamente ese pasado con sus padres, logró comprender y perdonar. La periodista aseguró que sus hijos descubrieron a sus abuelos por sí mismos y mantenían una relación positiva, distinta a la que ella vivió.

Evelyn Von Brocke compartió una emotiva fotografía en blanco y negro de su infancia junto a su padre y un hermano, evocando recuerdos en medio del dolor por su partida.

La despedida de Federico estuvo marcada por la presencia de Evelyn, quien viajó especialmente a Alemania para acompañarlo en sus últimos momentos. En redes sociales, la periodista evocó tanto el dolor por la partida como la gratitud por el legado recibido. Federico vivió su infancia durante la guerra y, según relató su hija, partió “con la guerra encima”. En su homenaje, Von Brocke citó una de las últimas frases de su padre en alusión a los conflictos bélicos: “El mundo ‘no aprendió’...”.

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El homenaje publicado por la periodista sintetizó la historia familiar y el valor de la memoria. La periodista reafirmó la importancia del amor, la presencia y la dedicación de su padre, elementos que definieron el legado de Federico y que continúan presentes en el recuerdo de su familia.