Honduras

Ocho de cada diez niños en Honduras sufren pobreza multidimensional, según informe de red de instituciones de niñez

La red de organizaciones denuncia que la falta de acceso a la educación y la pobreza afectan a la mayoría de los niños en Honduras, evidenciando la insuficiencia de las políticas estatales

Guardar
Cerca de 129.000 niños y adolescentes fueron retornados a Honduras tras intentar migrar desde 2014, en situación vulnerable. EFE/Gustavo Amador
Cerca de 129.000 niños y adolescentes fueron retornados a Honduras tras intentar migrar desde 2014, en situación vulnerable. EFE/Gustavo Amador

La Red de Instituciones por los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud COIPRODEN advirtió que el 66,8% de la niñez en Honduras vive en pobreza y que más de un millón de menores entre 3 y 17 años quedan fuera del sistema educativo, en un contexto donde el Estado ha asumido compromisos internacionales sin lograr traducirlos en protección real de la infancia.

Los datos recientes revelados por la red, que agrupa a 30 organizaciones civiles, muestran que la distancia entre la normativa y la práctica sigue ensanchándose, mientras persisten la impunidad y la debilidad institucional.

PUBLICIDAD

En el último informe presentado, se identificó que ocho de cada diez niños experimentan pobreza multidimensional y que más de un millón de menores se ven obligados a trabajar, de los cuales al menos 549.000 lo hacen en condiciones peligrosas.

Desplazamiento forzoso

Solo entre 2022 y la fecha, la violencia ha resultado en la muerte de alrededor de 2.600 personas, entre ellas 499 menores de 18 años y 2.058 jóvenes de 19 a 30 años, mientras 729 personas han sido reportadas como desaparecidas. El fenómeno del desplazamiento afecta con especial dureza a la niñez: una de cada tres personas desplazadas forzadas es menor de edad, según los datos de la red.

PUBLICIDAD

Desde 2014, cerca de 129.000 niñas, niños y adolescentes han sido retornados al país tras intentar migrar, en la mayoría de los casos en condiciones de elevada vulnerabilidad. El embarazo adolescente sigue siendo un desafío estructural en Honduras, con 97 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, una de las tasas más altas de América Latina.

La niñez hondureña enfrenta altos niveles de pobreza y exclusión educativa EFE/Germán Reyes/Archivo
La niñez hondureña enfrenta altos niveles de pobreza y exclusión educativa EFE/Germán Reyes/Archivo

Exigencia de reformas

COIPRODEN alertó sobre la frecuencia de las agresiones sexuales que sufre la niñez. La organización expuso ante Infobae: “Se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos”. La tasa de impunidad resulta abrumadora: nueve de cada diez casos no reciben justicia.

En el ámbito migratorio también se documenta la insuficiencia del sistema de protección. Las cifras de retornados y el número de menores desplazados evidencian, señala la red

Llamado a proteger la infancia

La Red sostuvo que, aunque el Estado suma adhesiones a la Convención de Derechos del Niño y al Examen Periódico Universal de la ONU, persisten brechas estructurales en la protección de la infancia. La organización subrayó la escasa voluntad para ejecutar las recomendaciones de organismos internacionales, que incluyen fortalecer el acceso a la justicia, prevenir la violencia y reducir la pobreza en la niñez.

Wilmer Vásquez director de la red reafirmó: “El escenario es alarmante y exige atención urgente y acciones concretas por parte del Estado y la sociedad en su conjunto”.

La violencia en Honduras afecta gravemente a los jóvenes, con 2.058 víctimas fatales entre 19 y 30 años en los últimos años.
Un análisis de organizaciones especializadas revela que la niñez constituye una tercera parte de la población migrante interna, afectada por la persistente inseguridad y el limitado acceso a derechos fundamentales

Así mismo demanda a las autoridades la asignación suficiente y transparente de recursos, la mejora de protocolos en el Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia (SIGADENAH) y el impulso de reformas para combatir las causas estructurales de la vulneración de derechos.

Entre las acciones propuestas figura el fortalecimiento del acceso a la justicia, incluyendo la aprobación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para la Red, avanzar en las recomendaciones internacionales constituye una oportunidad estratégica para transformar las condiciones de vida de la niñez.

Temas Relacionados

HondurasCOIPRODENNiñezGobiernoDesplazamientoforzado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador asegura suministro eléctrico ante la volatilidad internacional, pero prevé ajustes en el precio

La diversificación de la matriz energética y la capacidad instalada superior a la demanda permiten que el país garantice el servicio, aunque persisten leves ajustes tarifarios vinculados a los precios globales de combustibles y gas

El Salvador asegura suministro eléctrico ante la volatilidad internacional, pero prevé ajustes en el precio

Capturan a presunto miembro del “Cartel del Diablo” en Honduras y decomisan arsenal de armas de alto calibre

Un presunto integrante del denominado “cartel del Diablo” fue capturado en un operativo policial realizado en horas de la madrugada en el departamento de Yoro, donde además se decomisó un arsenal de armas de alto calibre vinculado a la estructura criminal.

Capturan a presunto miembro del “Cartel del Diablo” en Honduras y decomisan arsenal de armas de alto calibre

La policía detiene a ciudadano guatemalteco solicitado en extradición por narcotráfico

Las fuerzas de seguridad arrestaron a un hombre de 50 años en la zona occidental del país tras un operativo basado en una solicitud estadounidense, dentro de una serie de acciones contra estructuras criminales internacionales

La policía detiene a ciudadano guatemalteco solicitado en extradición por narcotráfico

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California

La distinción otorgada por un medio especializado resaltó la propuesta de cocina originaria de El Salvador desarrollada por Anthony Salguero en California, apoyada en métodos artesanales y reinterpretaciones contemporáneas de recetas tradicionales salvadoreñas

El sabor salvadoreño de las pupusas, la quesadilla y el salpicón que ha enamorado a toda California

Centroamérica y la revolución silenciosa del café: consumidores más exigentes y marcas premium en auge

Los hábitos cafeteros se transforman con rapidez, desplazando antiguos rivales y renovando la identidad matutina de la región. Una avalancha de ofertas premium redefine el mercado y desafía a las marcas tradicionales, según reciente estudio

Centroamérica y la revolución silenciosa del café: consumidores más exigentes y marcas premium en auge

TECNO

Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Cómo puedo ver la pantalla de mi celular en mi TV: 6 opciones para hacerlo

Por qué la inteligencia artificial ya está en las mochilas escolares: cambio del 100% en aulas

Estas son las 4 cosas que hacen todos los días las personas más felices, según la IA

Conoce los videojuegos que puedes conseguir gratis en Epic Games Store y Steam hasta el 7 de mayo de 2026

Larry Page alcanzó una fortuna de 300.000 millones de dólares y es la segunda persona más rica del mundo

ENTRETENIMIENTO

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“El personaje debía ser mucho más joven”, la razón que dejó afuera a Matt Damon de una importante saga galáctica

“Tony”: revelan el primer tráiler de la película sobre el chef Anthony Bourdain

Los objetos personales de Matthew Perry serán subastados para apoyar la lucha contra la adicción

La inesperada sorpresa de Tom Felton al nuevo elenco de Harry Potter que conquistó a los fanáticos

El vestido de Emma Chamberlain que tardó 40 horas en pintarse y deslumbró en la Met Gala 2026

MUNDO

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

La ONU impulsa una resolución para sancionar a Irán por sus ataques y el cobro ilegal de peajes en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos aprobó la venta de kits de bombas guiadas para Ucrania por USD 374 millones

El papa León XIV le respondió a Trump antes de la visita de Rubio al Vaticano: “Que me critiquen con la verdad”

Ucrania mantiene la oferta de alto el fuego indefinido y espera una respuesta de Moscú