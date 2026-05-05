Ocho de cada diez niños en Honduras sufren pobreza multidimensional, según informe de red de instituciones de niñez

Cerca de 129.000 niños y adolescentes fueron retornados a Honduras tras intentar migrar desde 2014, en situación vulnerable. EFE/Gustavo Amador

La Red de Instituciones por los derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud COIPRODEN advirtió que el 66,8% de la niñez en Honduras vive en pobreza y que más de un millón de menores entre 3 y 17 años quedan fuera del sistema educativo, en un contexto donde el Estado ha asumido compromisos internacionales sin lograr traducirlos en protección real de la infancia.

Los datos recientes revelados por la red, que agrupa a 30 organizaciones civiles, muestran que la distancia entre la normativa y la práctica sigue ensanchándose, mientras persisten la impunidad y la debilidad institucional.

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En el último informe presentado, se identificó que ocho de cada diez niños experimentan pobreza multidimensional y que más de un millón de menores se ven obligados a trabajar, de los cuales al menos 549.000 lo hacen en condiciones peligrosas.

Desplazamiento forzoso

Solo entre 2022 y la fecha, la violencia ha resultado en la muerte de alrededor de 2.600 personas, entre ellas 499 menores de 18 años y 2.058 jóvenes de 19 a 30 años, mientras 729 personas han sido reportadas como desaparecidas. El fenómeno del desplazamiento afecta con especial dureza a la niñez: una de cada tres personas desplazadas forzadas es menor de edad, según los datos de la red.

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Desde 2014, cerca de 129.000 niñas, niños y adolescentes han sido retornados al país tras intentar migrar, en la mayoría de los casos en condiciones de elevada vulnerabilidad. El embarazo adolescente sigue siendo un desafío estructural en Honduras, con 97 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, una de las tasas más altas de América Latina.

La niñez hondureña enfrenta altos niveles de pobreza y exclusión educativa EFE/Germán Reyes/Archivo

Exigencia de reformas

COIPRODEN alertó sobre la frecuencia de las agresiones sexuales que sufre la niñez. La organización expuso ante Infobae: “Se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos”. La tasa de impunidad resulta abrumadora: nueve de cada diez casos no reciben justicia.

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En el ámbito migratorio también se documenta la insuficiencia del sistema de protección. Las cifras de retornados y el número de menores desplazados evidencian, señala la red

Llamado a proteger la infancia

La Red sostuvo que, aunque el Estado suma adhesiones a la Convención de Derechos del Niño y al Examen Periódico Universal de la ONU, persisten brechas estructurales en la protección de la infancia. La organización subrayó la escasa voluntad para ejecutar las recomendaciones de organismos internacionales, que incluyen fortalecer el acceso a la justicia, prevenir la violencia y reducir la pobreza en la niñez.

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Wilmer Vásquez director de la red reafirmó: “El escenario es alarmante y exige atención urgente y acciones concretas por parte del Estado y la sociedad en su conjunto”.

Un análisis de organizaciones especializadas revela que la niñez constituye una tercera parte de la población migrante interna, afectada por la persistente inseguridad y el limitado acceso a derechos fundamentales

Así mismo demanda a las autoridades la asignación suficiente y transparente de recursos, la mejora de protocolos en el Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia (SIGADENAH) y el impulso de reformas para combatir las causas estructurales de la vulneración de derechos.

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Entre las acciones propuestas figura el fortalecimiento del acceso a la justicia, incluyendo la aprobación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para la Red, avanzar en las recomendaciones internacionales constituye una oportunidad estratégica para transformar las condiciones de vida de la niñez.

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