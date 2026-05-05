El SICA modifica su sistema de votación para elegir secretario general

La decisión fue tomada en la reunión más reciente celebrada en República Dominicana. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores RD).

Una mayoría de países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ha modificado su mecanismo de votación interna para habilitar la elección de un nuevo secretario general sin depender de la aprobación unánime, evitando que el gobierno de Nicaragua mantenga bloqueada la designación de este alto cargo.

El cambio, decidido el 24 de abril de 2026 en República Dominicana, responde al objetivo de restablecer la continuidad institucional en un organismo que permanece sin liderazgo formal desde noviembre de 2023, según información de Confidencial.

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El anterior reglamento del SICA exigía el “consenso” absoluto de sus ocho Estados miembros para cualquier nombramiento, lo que permitía bloquear resoluciones estratégicas y otorgaba en la práctica un derecho de veto a cada gobierno.

Del último tercio del texto fuente se recupera la composición actual del SICA: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana como miembros plenos, junto a 40 Estados observadores, incluidos Taiwán, España, el Estado Vaticano, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

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En una entrevista al diario La Nación, Arnoldo André Tinoco, canciller de Costa Rica, explicó que durante años se aplicó “una incorrecta interpretación del pacto de Tegucigalpa, en virtud de la cual prácticamente se le otorgaba a todos los Estados un derecho de veto y de bloqueo de las resoluciones”.

El diplomático agregó que la reforma establece la “voluntad de la mayoría calificada de los ocho miembros”, permitiendo el avance institucional incluso en ausencia de uno de los países. Según Tinoco, el cambio es especialmente relevante porque este mismo mes Costa Rica debe presentar una terna de candidatos para asumir la secretaría general a partir de agosto de 2026.

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La reforma del SICA elimina el veto unánime y permite la elección de secretario general por mayoría calificada./(Cancillería de Panamá)

El funcionario adelantó que solicitó a sus pares esperar el inicio del próximo gobierno costarricense, que encabezará Laura Fernández desde el 8 de mayo de 2026, para que la terna propuesta emane de la nueva administración.

El bloqueo de Nicaragua y los antecedentes en la secretaría general del SICA

La Secretaría General del SICA permanece vacante desde la renuncia, en noviembre de 2023, de Werner Vargas Torres, abogado nicaragüense con trayectoria en integración regional.

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Desde abril de 2021, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo propuso sucesivamente a doce nicaragüenses y un guatemalteco para el puesto, logrando solo la designación de Vargas Torres en junio de 2022.

De acuerdo con los restantes países miembros citados por Confidencial, la mayoría de postulantes promovidos por Managua eran funcionarios “leales” al régimen y “sin muchos conocimientos” del servicio exterior.

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La candidatura más reciente de Managua fue la de Denis Moncada Colindres, rechazada en noviembre de 2024. Como consecuencia, el gobierno lo nombró “cocanciller” en septiembre de 2025, en dupla con Valdrack Jaentschke Whitaker, otro aspirante al cargo que no fue aceptado a inicios de 2024.

Nicaragua reclamaba el derecho a nombrar un reemplazo para completar el período 2021-2025, pero esta exigencia fue rechazada por los demás Estados.

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Desde noviembre de 2024, Managua no propuso nuevos candidatos y mantuvo frenada la elección del secretario general por invocar la exigencia de consenso, detalla el informe de Confidencial. Este bloqueo provocó que el SICA funcionara sin titular durante más de un año, hasta la reforma del reglamento concretada en abril de 2026.

La Secretaría General del SICA permanece vacante desde noviembre de 2023 tras la renuncia del nicaragüense Werner Vargas Torres./(Secretaría General del SICA)

La hoja de ruta para la sucesión y la nueva arquitectura institucional del SICA

La decisión de eliminar el requisito de consenso se adoptó en una reunión de cancilleres y vicecancilleres del SICA que tuvo lugar en Santo Domingo, en presencia de los ministros de relaciones exteriores de República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, junto a los viceministros de Honduras, Panamá y Belice.

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El documento final consigna que los ministros y viceministros “asumieron un reglamento relativo a la integración, quórum y adopción de decisiones” para dotar al organismo de mayor eficacia y capacidad de respuesta. Los Estados miembros definieron además una hoja de ruta consensuada para la elección del nuevo secretario general, con el objetivo de fortalecer la conducción del sistema y asegurar estabilidad institucional a medio plazo, reporta Confidencial.

El SICA fue creado en diciembre de 1991 mediante el pacto de Tegucigalpa y constituye el principal espacio político de Centroamérica para la coordinación de políticas regionales y la integración.

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