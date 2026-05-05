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Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán

Más temprano, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó el fin de las operaciones militares contra el régimen de Teherán

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Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán (REUTERS/Kylie Cooper)
Donald Trump suspendió el “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz mientras avanzan las conversaciones con Irán (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión temporal del llamado “Proyecto Libertad”, la operación destinada a garantizar el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, en medio de los avances en las negociaciones con Irán.

Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo”, señaló Trump en sus redes sociales.

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La decisión implica frenar momentáneamente el esquema de escolta y guiado de embarcaciones en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

El mandatario explicó que la medida responde a pedidos de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.

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Basado en la solicitud de Pakistán y otros países… y el gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán”, sostuvo, al justificar el cambio de estrategia.

Trump también destacó el resultado de la campaña militar previa.

Trump anuncia la suspensión temporal del "Proyecto Libertad", referente al tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, con el fin de avanzar en un posible acuerdo con Irán
Trump anuncia la suspensión temporal del "Proyecto Libertad", referente al tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz, con el fin de avanzar en un posible acuerdo con Irán

El tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán” fue uno de los factores que, según indicó, permitió avanzar hacia una instancia de negociación más favorable.

Pese a la pausa en el operativo marítimo, el presidente dejó en claro que otras medidas de presión continuarán vigentes.

El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto”, afirmó, marcando que la suspensión del proyecto no implica una relajación general de la postura estadounidense.

La decisión abre un compás de espera para evaluar si las conversaciones con Teherán logran cerrarse con un acuerdo definitivo.

Según Trump, el objetivo es “ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado” en el corto plazo, mientras se mantiene la presión en el terreno.

Nueva fase tras el fin de la ofensiva militar

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la etapa ofensiva contra Irán finalizó y que la estrategia estadounidense pasó a un esquema centrado en la protección del tránsito marítimo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C. (EFE)
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington, D.C. (EFE)

La operación ‘Furia Épica’ terminó… hemos concluido esa etapa”, afirmó en una conferencia en la Casa Blanca.

Rubio explicó que, tras el alto el fuego que comenzó a regir a inicios de abril, Washington puso en marcha el denominado “Proyecto Libertad”, orientado a asegurar la circulación de buques en el estrecho de Ormuz.

Es una operación defensiva”, subrayó, al tiempo que aclaró que las fuerzas estadounidenses no iniciarán ataques. “Solo responderemos si Irán dispara primero”, precisó.

El funcionario también hizo referencia a la notificación enviada por Trump al Congreso, en la que se comunicó el cierre de la campaña militar iniciada el 28 de febrero. Esa comunicación coincidió con el límite legal establecido para solicitar autorización legislativa en caso de prolongar el despliegue de tropas en el exterior.

En ese contexto, Rubio cuestionó la Ley de Poderes de Guerra, una normativa vigente desde 1973 que obliga al Ejecutivo a obtener aval del Congreso para mantener operaciones militares más allá de 60 días. La calificó como “totalmente inconstitucional”, aunque señaló que el Gobierno mantuvo informados a los legisladores durante el conflicto para preservar el diálogo institucional.

La nueva fase combina presión diplomática, presencia militar disuasiva y medidas para sostener la navegación en el estrecho de Ormuz.

Pese a la pausa en el operativo marítimo, Donald Trump dejó en claro que otras medidas de presión continuarán vigentes
Pese a la pausa en el operativo marítimo, Donald Trump dejó en claro que otras medidas de presión continuarán vigentes

La pausa del “Proyecto Libertad” se inscribe en ese escenario, donde Estados Unidos evalúa si las negociaciones con Irán avanzan hacia un acuerdo definitivo sin renunciar a su capacidad de respuesta.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares y económicas, pero sin lograr el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques con misiles y drones en toda la región.

El 8 de abril, Trump declaró un alto el fuego con Irán, que desde entonces ha prorrogado a pesar de que las negociaciones con Teherán se encuentran estancadas.

Rubio afirmó que Estados Unidos ha “alcanzado los objetivos” de la guerra.

“Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía”, dijo, al tiempo que añadió que Trump seguía prefiriendo un acuerdo negociado con Irán.

(Con información de AFP y EFE)

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