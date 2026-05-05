Política

Habló la concejala agredida en Villa Gesell: “Esto es bien del modelo kirchnerista en su fase final”

Clarisa Armando, concejala del PRO, relató en Infobae al Regreso cómo fue agredida y amenazada junto a otros opositores tras rechazar el presupuesto municipal impulsado por el intendente Gustavo Barrera

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Armando relacionó la escalada de violencia en Villa Gesell con la pérdida de poder del modelo kirchnerista en el oficialismo local

En una entrevista exclusiva, Clarisa Armando, concejala del PRO y principal agredida durante la última sesión del Consejo Deliberante de Villa Gesell, brindó su testimonio sobre el violento episodio que se desató tras el rechazo del presupuesto municipal por parte de la oposición.

Durante el programa Infobae al Regreso, conducido por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería, Armando describió: “La violencia que vivimos en el día de ayer, en el marco de la votación del presupuesto, fue inédita para nuestra ciudad”.

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La concejala detalló que la agresión fue tanto verbal como física: “Nos agredieron abiertamente, amenazándonos con frases como: ‘Te vamos a ir a buscar, no vas a poder caminar libre por las calles’”. Armando contó que asistió a una compañera de bloque descompensada cuando recibió los golpes más fuertes, y remarcó: “No solo nos agredieron a nosotros, también al personal de salud que vino a asistir”.

El momento de la agresión a Clarisa Armando
La violencia ocurrida durante la sesión del Concejo Deliberante en Villa Gesell fue catalogada como inédita por la concejala agredida (Captura de video)

Un presupuesto polémico y la reacción del oficialismo

Armando explicó que el presupuesto rechazado “tenía un aumento que duplicaba el del año anterior, superando la inflación de los últimos tres años en un 50%” y “llevaba un aumento de tasas encubierto que llegaba al 80%”. Además, denunció la creación de seis nuevas direcciones, cada una con al menos 30 empleados: “El intendente Barrera perdió la votación y recurrieron a la fuerza, amedrentando y pegando”.

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La dirigente del PRO señaló que la violencia respondió a la pérdida de poder del oficialismo local: “Esto es bien del modelo kirchnerista en su fase final. Cuando empiezan a perder poder, buscan amedrentar y presionar”.

Soledad Martínez, Clarisa Armando y Cristian Ritondo
Clarisa Armando, concejala del PRO, denunció agresiones físicas y amenazas tras el rechazo del presupuesto municipal en Villa Gesell (Foto cedida)

Identidad de los agresores y crisis en Villa Gesell

Consultada sobre los responsables, Armando fue enfática: “Los agresores son integrantes de la Comisión del Sindicato Municipal y del Sindicato de Camioneros. No son personas desconocidas, sabemos exactamente quiénes son y a quiénes representan”.

La concejala también denunció la degradación social y económica de Villa Gesell: “En 2015 teníamos tres mil comercios habilitados, hoy no llegamos a los dos mil”. Agregó que el Tribunal de Cuentas detectó “900 empleados municipales declarados que no aparecen”.

Al finalizar, Armando agradeció el respaldo recibido: “Quiero agradecerle a todos los que nos bancaron y se preocuparon por lo que pasó en mi ciudad”.

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