A partir del anuncio de Riquelme, “empiezan las elucubraciones”, continuó Fantino. “Por odio al Angelicismo no creo que sea porque tuvo más reuniones con Angelici que yo con Tronco (integrante de su staff) en los últimos 10 días. Si no me llevo bien con un tipo y estoy en las antípodas de pensamiento, no me reúno con Angelici”, indicó.