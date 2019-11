“Si creyera que no puedo, como asado, tomo mate y me quedo en mi casa, paso a ser el Bochini de Boca. Pero tengo mucha tranquilidad y quiero ver si puedo ayudar a que el club pueda ganar. Lo pensé muchísimo. Me siento contento de la decisión que tomé. Pienso mucho, hablo con mis amigos, con la gente que quiero. Me quedo solo pensando hasta muy tarde. Es hora de volver o de intentar volver. Es el momento y vamos a necesitar la ayuda de los hinchas para que nos voten y a partir del 9 de diciembre si ganamos”, fueron otras de las líneas importantes que dejó la entrevista de Román, que insinuó que trabajará junto a Jorge Bermúdez y Raúl Cascini.