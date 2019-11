“El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad", anunció sobre su encuentro de despedida que estaba pautado para el 12 de diciembre en la Bombonera. “Es lo normal. El partido tiene que ser algo divertido, una fiesta. No me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones. Lo más importante no es mi fiesta, tengo que pensar en mi club. A quien le toque ganar las elecciones, sea Beraldi, Ameal o Gribaudo, ojala me den permiso. Será en junio. Imagino que antes de la Copa América. No hay partidos, ni elecciones. Sería un buen momento para poder pasarla bien. Tenía ilusión de hacerlo ahora, estaba todo armado, pero lo más importante es mi club”, explicó.