Honduras

Honduras: ENEE reduce a 15 días el plazo para pagar la factura de energía eléctrica

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció un cambio en el período habilitado para el pago de las facturas de consumo energético en Honduras, reduciendo el plazo a únicamente 15 días posteriores a la entrega del recibo.

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La estatal eléctrica asegura que la medida ayudará a mejorar sus procesos administrativos. (FOTO: Diario Tiempo)
La estatal eléctrica asegura que la medida ayudará a mejorar sus procesos administrativos. (FOTO: Diario Tiempo)

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó este martes una modificación en el tiempo otorgado a los usuarios para cancelar el recibo del servicio eléctrico, estableciendo un nuevo límite de 15 días después de la entrega de la factura.

La disposición entrará en vigencia desde mayo de 2026 y forma parte de una serie de ajustes administrativos impulsados por la estatal energética, según detalló la institución a través de un comunicado oficial.

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Con este nuevo esquema, los abonados deberán verificar cuidadosamente la fecha de emisión y entrega de su recibo, ya que el período disponible para efectuar el pago será considerablemente menor en comparación con meses anteriores.

La ENEE explicó que la medida busca mejorar la organización interna de los procesos administrativos y fortalecer la capacidad de recaudación de la empresa estatal, en medio de los constantes desafíos financieros que enfrenta el sistema energético nacional.

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Usuarios deberán revisar cuidadosamente la fecha de emisión de sus recibos tras el nuevo ajuste. (FOTO: ENEE)
Usuarios deberán revisar cuidadosamente la fecha de emisión de sus recibos tras el nuevo ajuste. (FOTO: ENEE)

Además, la institución aseguró que el cumplimiento puntual de las obligaciones permitirá garantizar la continuidad del suministro eléctrico y evitar afectaciones operativas dentro de la red energética del país.

La estatal también recordó que los usuarios pueden consultar la fecha exacta de vencimiento directamente en la factura física o digital, así como acudir a los canales oficiales de atención para aclarar dudas relacionadas con la nueva disposición.

El anuncio generó rápidamente diversas reacciones entre ciudadanos en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron preocupación por el corto tiempo establecido para cancelar el servicio, especialmente en un contexto marcado por dificultades económicas, aumento del costo de vida y problemas de empleo en distintos sectores del país.

Algunos consumidores señalaron que la reducción del plazo podría provocar atrasos involuntarios y aumentar el riesgo de cargos adicionales o incluso suspensiones del servicio eléctrico en hogares que dependen de ingresos semanales o variables.

La ENEE advirtió que el incumplimiento de los pagos dentro del tiempo estipulado podría derivar en penalizaciones económicas, acumulación de mora y posibles interrupciones del suministro eléctrico, por lo que instó a la población a mantenerse pendiente de las fechas reflejadas en cada recibo.

La estatal eléctrica asegura que la medida ayudará a mejorar sus procesos administrativos. (FOTO: La Prensa)
La estatal eléctrica asegura que la medida ayudará a mejorar sus procesos administrativos. (FOTO: La Prensa)

En Honduras, el servicio energético ha sido históricamente uno de los temas más sensibles para la población debido a las constantes denuncias por altos costos, interrupciones eléctricas y problemas de facturación reportados por usuarios en distintas regiones del país.

Analistas consideran que este tipo de medidas buscan mejorar el flujo financiero de la estatal eléctrica, una institución que durante años ha enfrentado cuestionamientos relacionados con pérdidas económicas, deudas millonarias y problemas estructurales en el sistema de distribución.

El nuevo ajuste también ocurre en momentos en que la ENEE impulsa diferentes procesos de modernización y recuperación financiera orientados a fortalecer la sostenibilidad operativa de la empresa estatal.

Mientras tanto, miles de hondureños deberán adaptarse al nuevo calendario de pago establecido por la institución, en una decisión que impactará directamente la planificación económica mensual de numerosos hogares.

Las autoridades reiteraron que la ciudadanía puede utilizar las plataformas digitales y puntos autorizados de pago para evitar retrasos y cumplir con las nuevas disposiciones dentro del tiempo establecido.

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