Boom de emisiones de deuda: el Gobierno y las empresas buscan captar los dólares depositados en los bancos

El Gobierno y el sector privado buscan captar los dólares de los ahorristas que están depositados en los bancos. (Bloomberg)

Los dólares de los ahorristas depositados en los bancos se volvieron muy apetecibles no solo para el Gobierno, sino también para muchas empresas y entidades financieras. La causa principal es que la tasa de interés para captarlos es insólitamente baja. A tal punto que muchos emisores corporativos pagan una tasa parecida a la del Tesoro norteamericano cuando busca financiamiento de corto o mediano plazo.

Los argentinos mantienen alrededor de USD 39.000 millones en bancos, una cifra récord. El primer incremento fuerte vino de la mano del blanqueo sin costo que se lanzó en el primer año del gobierno de Javier Milei. Y la segunda fase de aumento vino de la mano de la dolarización sucedida el año pasado en los meses previos a las elecciones. En ese momento, parte de los dólares adquiridos tras la apertura del cepo terminaron depositados en los bancos.

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El detalle es que los bancos siguen remunerando con tasas mínimas esas colocaciones. Según datos del Central, la tasa promedio por plazos fijos a 30 días en dólares es del 1,09% anual. Y hay entidades que salieron a pagar arriba del 3% pero para colocaciones a un año, con los problemas de iliquidez que eso significa para el ahorrista.

Luis “Toto” Caputo se apuró en ser de los primeros en financiarse con los dólares del denominado “colchón bank”, o sea los dólares que se mantienen en el banco como refugio pero que prácticamente no reciben un rendimiento.

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El ministro de Economía Luis "Toto" Caputo busca conseguir dólares frescos en el mercado local mediante la colocación de bonos. (Maximiliano Luna)

Los instrumentos elegidos son el Bonar 2027 y 2028, que pagan intereses de manera mensual, apuntando a los ahorristas que buscan percibir una renta al estilo alquiler. En el primer caso el rendimiento es del 5,1% anual anual en dólares. mientras que el otro bono que tiene un año más de plazo rinde el 8,7 por ciento. El salto está relacionado con la incertidumbre que generan las elecciones presidenciales del año próximo.

Desde que comenzó hace un par de meses con estas colocaciones el resultado fue notable: ya suma USD 1.440 millones en Bonar 2027 y USD 823 millones por el Bonar 2028, lo que hace un total de 2.263 millones de dólares. La cifra seguirá aumentando, ya que en las colocaciones quincenales se captan alrededor de 350 millones de dólares. Con estos fondos, el Gobierno prácticamente se asegura el pago de los vencimientos de julio, que suman cerca de 4.300 millones de dólares.

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Pero el listado no se agota en las colocaciones del Gobierno. Una de las empresas que esta semana dará la nota es Farmacity, que por primera vez sale al mercado de deuda local para financiarse en dólares. La cadena de farmacias busca aprovechar la oportunidad para fondearse a plazos largos y tasas relativamente bajas. La emisión será a tres años y la tasa rondaría el 7,5% anual.

Ayer fue el turno de BBVA, que captó USD 25 millones con una Obligación Negociable a un un año y pagó una tasa de 3,25% anual, o sea casi dos puntos porcentuales menos que los Bonar 2027 que emite el Gobierno nacional. Además, colocó otro bono a dos años a una tasa de 5% anual, captando otros 48 millones de dólares.

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Las empresas aprovechan la baja del riesgo país para colocar obligaciones negociables en los mercados internacionales. REUTERS/Yuriko Nakao

La lista de emisiones que habrá esta misma semana sigue con otras compañías como Profertil, líder en fertilizantes en base a urea, y Pecom, la petrolera de Pérez Companc.

Santiago Abdala, ejecutivo de PPI, explicó que “el interés de los inversores por las colocaciones de empresas y bancos es muy grande. Muchos ya compraron los Bonar que emite el Tesoro y también quieren diversificar. Pero se da un fenómeno muy peculiar en Argentina, porque el rendimiento que pagan los corporativos es mucho menor al del Estado nacional. Es algo que con el paso del tiempo debería emparejarse”.

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Además de estas emisiones, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sale a emitir nueva deuda en los mercados internacionales. Se trata de un nuevo bono a diez años que será emitido con ley inglesa. Con los USD 500 millones buscan financiar obras de infraestructura y de paso asegurarse los fondos para hacer frente al último tramo de amortización del bono que vence en 2027.