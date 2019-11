Pergolini explicó que trabajaron durante mucho tiempo para lograr el acuerdo y que siempre buscaron a un tipo que entendiera la identidad de Boca: “Todos decían que Riquelme quería plata. Me encontré con un tipo que no es sencillo pero que nos entendió claramente. Y entendió que no podía ser presidente de una. ¿Por qué no aprender el funcionamiento orgánico? La única forma de hacerlo era comprometiéndose como dirigente y, lo que dijo, es que quería dedicarse a la parte del fútbol”.