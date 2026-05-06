A horas de la sentencia por el crimen de Paulina Lebbos, pidieron apartar al fiscal por beneficiar a un acusado

Paulina tenía 23 años, tenía una hija y era estudiante de Comunicación Social

A casi dos meses de que comenzara el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven de 23 años que fue asesinada hace 20 años en Tucumán, estaba previsto que este miércoles se diera a conocer la sentencia. Sin embargo, el padre de la víctima, Alberto Lebbos, presentó un pedido para que el fiscal de Cámara Carlos Sale sea apartado, tras haber retirado los cargos en contra de uno de los acusados.

Tras haberse demorado dos décadas en llegar al proceso oral, producto de lo que los familiares de Paulina consideraron como un “mecanismo para asegurar la impunidad”, solo dos personas llegaron imputadas a esta instancia. Por un lado, la ex pareja de la joven, César Soto, acusado de presuntamente haber sido el autor del crimen y, por el otro lado, Sergio Kaleñuk, amigo de Soto e hijo del ex secretario de José Alperovich, que fue señalado como encubridor.

PUBLICIDAD

Sin embargo, los alegatos cambiaron el panorama por completo, debido a que el fiscal Sale pidió la prisión perpetua para Soto, pero aseguró que no tenía pruebas suficientes para mantener los cargos en contra de Kaleñuk. Frente a esto, el padre de la joven presentó un recurso inédito para solicitar su apartamiento y la nulidad parcial del alegato.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, la solicitud fue presentada el lunes al mediodía ante la Cámara Penal Conclusional Sala III. Tras haber designado como abogado a Juan Emilio Abraham Musi, Lebbos se presentó en calidad de víctima, debido a que la querella había sido reservada para la hija de Paulina.

PUBLICIDAD

Sergio Kaleñuk, el hijo del ex secretario de Alperovich que había sido imputado por encubrimiento (Facebook: Velo Tucumán)

“Venimos a sostener la acusación, solicitando se decrete la nulidad parcial del alegato fiscal en lo que a Kaleñuk se refiere”, reclamaron al señalar que el representante del Ministerio Público Fiscal había adoptado una postura “antojadiza, caprichosa e infundada” al retirar la acusación en contra del imputado.

Al mismo tiempo que pidieron ejercer el rol de la querella ante la ausencia de la hija de la víctima en el proceso, exigieron que se respete la pretensión punitiva que había sido demostrada al momento de elevarse el caso a juicio. Asimismo, pidieron que se haga uso del principio de razonabilidad y se designe a un nuevo fiscal.

PUBLICIDAD

En línea con esto, Lebbos denunció la existencia de una “asimetría procesal” respecto a los argumentos que presentó para librar al acusado de la imputación. Y apuntó que “el fiscal no logró justificar por qué la prueba que él mismo consideró suficiente para elevar la causa a juicio perdió repentinamente su aptitud conviccional”.

Por otro lado, el padre de Paulina criticó la falta de información respecto al avance del proceso. “Mi no participación es una consecuencia más del oscurantismo que hoy queda desvelado. No fue sino por la citación a testigo que fui notificado de estas actuaciones”, sostuvo al hacer referencia a que su lucha por justicia se extendió a más de 20 años.

PUBLICIDAD

Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006, luego de haber salido a bailar con una amiga

Incluso, hizo referencia a una nota que había enviado al Ministerio Público Fiscal el 23 de Febrero de 2023, para que sea informado sobre el estado de la causa. No obstante, afirmó que nunca recibió una respuesta y, por ende, no recibió información sobre el desarrollo del proceso.

La acusación por encubrimiento contra Kaleñuk

Tras considerar que se trató de un “acto arbitrario y carente de motivación lógica”, remarcó que el hecho fue probado a lo largo de las semanas que duró el debate. “Quedó probado que Sergio Hernán Kaleñuk, lideró, junto a la cúpula política y policial de la provincia, un plan criminal destinado a ocultar la verdad material del homicidio de Paulina Alejandra Lebbos”, subrayó al destacar que la maniobra “fue garantizada por el entonces Gobernador José Jorge Alperovich”.

PUBLICIDAD

Como parte de prueba, el padre de Paulina recordó que el ex mandatario tucumano había aprobado los ascensos de varios agentes policiales que fueron encontrados culpables de encubrir el asesinato de su hija. Asimismo, remarcó que esas promociones también se dieron cuando los acusados eran investigados por la Justicia.

“No solamente me ofreció una ‘renta vitalicia’ o cargos públicos en el velorio de mi hija para que abandonara mi lucha, sino que también actuó activamente en la opinión pública, siendo la intervención más destacada aquella vez que dijo que conocía el nombre del asesino de Paulina Lebbos, sin que hasta el día de hoy diga a quién se refería”, sentenció.

PUBLICIDAD

En el lugar donde encontraron el cuerpo de Paulina, ahora hay un santuario en su recuerdo

De la misma manera, Lebbos recordó que la localización obtenida del celular de Kaleñuk había demostrado que había mentido en su declaración. Aunque este había dicho que la mañana del crimen estuvo en el Club Central Córdoba vendiendo entradas, las antenas telefónicas revelaron que entre las 09:49 y 11:52 horas estuvo en la zona de Avenida Independencia 1213.

Incluso, se habían llegado a detectar más de 200 comunicaciones que el acusado mantuvo con su padre, Alberto Kaleñuk, y los jefes policiales Hugo Raúl Sánchez y Luis Nicolás Barrera a partir de las 07:15 horas de ese domingo. Asimismo, indicó que los intercambios aumentaron durante la noche, poco después de que radicó la denuncia por desaparición.

PUBLICIDAD

“Este esquema permitió que el 11 de marzo de 2006, Sánchez y Barrera ordenaran a Héctor Rubén Brito y Enrique Antonio García confeccionar un acta de hallazgo falsa”, acusó el padre de Paulina, tras mencionar que se había probado el ocultamiento de las fotos originales del cuerpo y la destrucción de pruebas biológicas. Acusación que recayó sobre la bioquímica Lilia Amelia Moyano y el director Fernando Vázquez Carranza, quienes fueron señalados por dejar que las muestras se descompongan.

El padre de Paulina Lebbos presentó un recurso para evitar que Kaleñuk sea sobreseido (Nicolás Nuñez)

En ese sentido, denunció que “junto a su padre, financió la introducción de pistas falsas e inverosímiles para desviar sospecha de los ‘hijos del poder’, utilizando a personal como Francisco Vicente Picón, quien recibió dólares en mano cambiados en ‘cuevas’ ilegales” y mencionó la creación de una “policía paralela”, formada por Segundo Marcial Escobar, Alfredo Gerardo Jiménez y Luis Antonio Santana, para producir “informes funcionales al poder”.

PUBLICIDAD

Luego de que mencionara la “posición de privilegio” con la que contaba Kaleñuk por ser un alto funcionario de la Secretaría General de la Gobernación, ratificó: “Este nivel de influencia sistémica demuestra que el imputado contaba con el poder fáctico no solo para impulsar el encubrimiento, sino para detener de forma definitiva la maquinaria de impunidad”.

Por este motivo, el padre de Paulina imploró al Tribunal que consideren “la contundencia de los elementos probatorios producidos durante el debate que destruyen de manera absoluta la inocencia de Sergio Hernán Kaleñuk y lo vinculan temporal y geográficamente con la víctima”.