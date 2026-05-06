Crimen y Justicia

Desafectaron a un alto jefe de la Bonaerense luego de amanezar a su esposa, borracho y con un bolso lleno de dinero

El funcionario fue señalado por su pareja, también integrante de la fuerza, tras un episodio ocurrido en la madrugada del lunes último en El Pato. La Justicia investiga el caso y se abrió un sumario administrativo

Guardar
Desafectaron a un alto jefe policial por un caso de violencia de género contra su pareja, también efectivo de la fuerza
Desafectaron a un alto jefe policial por un caso de violencia de género contra su pareja, también efectivo de la fuerza

Un alto jefe de la Policía Bonaerense fue denunciado en la madrugada del lunes por ejercer violencia de género contra su pareja, también integrante de la fuerza, en un episodio que tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui.

El hombre se desempeñaba hasta este martes como superintendente de Policía de Seguridad Vial de la Bonaerense.

PUBLICIDAD

La situación salió a la luz cuando efectivos policiales acudieron en dos ocasiones al domicilio donde convivía la pareja, en la intersección de las calles 622 y 523 de El Pato. En la primera intervención, realizada el domingo, los agentes constataron la existencia de un conflicto doméstico entre el funcionario y su esposa, quien reviste el grado de subteniente y presta servicios en el Destacamento El Peligro, en La Plata.

En esa oportunidad y según informó el portal 0221, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito” por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI y J) N° 2 de Berazategui, sin que se adoptaran medidas restrictivas inmediatas. La investigación quedó en un primer momento circunscripta a la recopilación de información preliminar y entrevistas con los involucrados.

PUBLICIDAD

Horas después, alrededor de las 3.20 del lunes, personal de la Prefectura Naval Argentina volvió a presentarse en el mismo domicilio tras una nueva alerta. Según la denuncia de la víctima, la situación se agravó cuando el comisario arribó a la vivienda en presunto estado de ebriedad, portando un bolso con una suma considerable de dinero y conduciendo una camioneta.

La mujer relató que, tras una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual fue amenazada de muerte por su pareja, quien además manifestó intenciones de suicidarse. Estos hechos, denunciados ante las autoridades, motivaron la intervención de la Fiscalía N° 6 de Berazategui, especializada en violencia de género, que dispuso la apertura de una causa judicial con las calificaciones de “lesiones y amenazas en concurso real”.

Exterior del Destacamento de Policía "El Peligro" en Berazategui, un edificio blanco y azul con cercado de madera y varios vehículos policiales y civiles en frente
Vista del Destacamento de Policía "El Peligro" en Berazategui, donde se investiga a un jefe policial por un caso de violencia de género (0221)

En respuesta a la gravedad de las acusaciones y con base en el relato de la víctima, la Fiscalía ordenó el traslado de las actuaciones a la Comisaría de la Mujer y la Familia de la zona, con el objetivo de profundizar la investigación. Paralelamente, se iniciaron sumarios administrativos en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

El sumario administrativo iniciado por la Auditoría General de Asuntos Internos busca establecer si existieron faltas graves en la conducta del funcionario, más allá de la causa penal ya abierta. Según el procedimiento habitual, el comisario permanecerá separado de sus funciones mientras se sustancia la investigación, tanto judicial como interna.

Algo similar se reportó en la provincia de Córdoba este lunes, cuando el comisario mayor Juan Pablo Esquivel pasó a situación pasiva, luego de que se abriera una investigación en su contra por agredir a su pareja durante un evento público.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Doce, Esquivel agredió a su mujer el viernes en un festival que se desarrolló en el estadio Kempes.

Pese a que la víctima no presentó ninguna denuncia penal, las autoridades policiales actuaron en línea con el protocolo y notificaron al Tribunal de Conducta. Así, fue separado preventivamente de su cargo.

Temas Relacionados

jefePolicía Bonaerenseviolencia de géneroparejaBerazategui

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mataron a un albañil en la puerta de su casa en Mar del Palta y su esposa reveló que lo amenazaron durante meses

“Salí y estaba muerto en el piso. Lo primero que hice fue mirarlo a la cara y quedó con los ojos y la boca abierta. Me tiré encima y le repetía ‘amor’, pero no respondía. Sabía que no estaba más”, recordó la mujer, quien se quejó de la inacción policial ante las denuncias realizadas

Mataron a un albañil en la puerta de su casa en Mar del Palta y su esposa reveló que lo amenazaron durante meses

Detuvieron a cinco personas en Santa Fe tras una serie de operativos por un ataque a tiros y un incendio intencional

La Policía de Investigaciones y grupos tácticos realizaron allanamientos coordinados en la localidad Villa Gobernador Gálvez. Secuestraron además armas y dispositivos electrónicos

Detuvieron a cinco personas en Santa Fe tras una serie de operativos por un ataque a tiros y un incendio intencional

Intentó llevarse a su ex de una fiesta, su cómplice disparó contra los amigos de la joven y fueron imputados

Una amiga de la joven resultó herida en el abdomen con una pistola calibre 9 milímetros. Ambos quedaron detenidos bajo prisión preventiva

Intentó llevarse a su ex de una fiesta, su cómplice disparó contra los amigos de la joven y fueron imputados

El crudo relato de la mamá del joven que murió apuñalado en Los Hornos: “El asesino ya lo tenía en la mente”

Las pericias judiciales establecieron que la muerte de Luis Alberto Cardozo Cubilla se produjo por un “shock hipovolémico provocado por una perforación cardíaca”

El crudo relato de la mamá del joven que murió apuñalado en Los Hornos: “El asesino ya lo tenía en la mente”

Mendoza: detuvieron a un hombre con pedido de captura gracias al nuevo sistema de reconocimiento facial

Las cámaras lo detectaron en tiempo real y se activó un operativo policial que terminó con su detención en Las Heras

Mendoza: detuvieron a un hombre con pedido de captura gracias al nuevo sistema de reconocimiento facial

DEPORTES

Cómo quedó Boca Juniors en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a los octavos de la Libertadores

Cómo quedó Boca Juniors en el Grupo D tras la derrota en Ecuador y qué necesita para clasificar a los octavos de la Libertadores

“No sé quién es”: el ácido cruce de Leandro Paredes con el banco de Barcelona de Ecuador en la derrota de Boca

7 frases de Úbeda tras la derrota de Boca en Ecuador: del lamento por la falta de contundencia al malestar interno por otra expulsión

La expulsión de Ascacibar por patearle la cabeza a un rival en Boca Juniors-Barcelona de Ecuador

El momento de la lesión que sacó a Leandro Brey del partido de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores

TELESHOW

Gimena Accardi contó la dura decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Conozco mis límites y lo que me duele”

Gimena Accardi contó la dura decisión que tomó tras su separación de Nico Vázquez: “Conozco mis límites y lo que me duele”

El desgarrador llanto de Manuel en Gran Hermano al conocer la muerte de su perra, Ámbar: “Te voy a extrañar toda la vida”

Mauro Icardi, en medio de su guerra con Wanda Nara, vendió la “Casa de los Sueños”

Sofía Martínez habló sobre los rumores de romance con un famoso cantante: “Conociendo y saliendo para conocer”

La pelea a los gritos de Solange con Emanuel en el derecho a réplica de Gran Hermano: de “sos un holograma” a “cobarde”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

República Dominicana dispondrá de aeroambulancias y tecnología diagnóstica para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

República Dominicana: Migración deporta a más de 126,000 extranjeros en cuatro meses del 2026

Concierto deja destruido uno de los principales estadios de Honduras

Mató a su madre: cuatro meses de agonía antes del fatal desenlace en Panamá

Honduras: ENEE reduce a 15 días el plazo para pagar la factura de energía eléctrica