Desafectaron a un alto jefe de la Bonaerense luego de amanezar a su esposa, borracho y con un bolso lleno de dinero

Desafectaron a un alto jefe policial por un caso de violencia de género contra su pareja, también efectivo de la fuerza

Un alto jefe de la Policía Bonaerense fue denunciado en la madrugada del lunes por ejercer violencia de género contra su pareja, también integrante de la fuerza, en un episodio que tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui.

El hombre se desempeñaba hasta este martes como superintendente de Policía de Seguridad Vial de la Bonaerense.

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La situación salió a la luz cuando efectivos policiales acudieron en dos ocasiones al domicilio donde convivía la pareja, en la intersección de las calles 622 y 523 de El Pato. En la primera intervención, realizada el domingo, los agentes constataron la existencia de un conflicto doméstico entre el funcionario y su esposa, quien reviste el grado de subteniente y presta servicios en el Destacamento El Peligro, en La Plata.

En esa oportunidad y según informó el portal 0221, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito” por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI y J) N° 2 de Berazategui, sin que se adoptaran medidas restrictivas inmediatas. La investigación quedó en un primer momento circunscripta a la recopilación de información preliminar y entrevistas con los involucrados.

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Horas después, alrededor de las 3.20 del lunes, personal de la Prefectura Naval Argentina volvió a presentarse en el mismo domicilio tras una nueva alerta. Según la denuncia de la víctima, la situación se agravó cuando el comisario arribó a la vivienda en presunto estado de ebriedad, portando un bolso con una suma considerable de dinero y conduciendo una camioneta.

La mujer relató que, tras una discusión, se produjo un forcejeo durante el cual fue amenazada de muerte por su pareja, quien además manifestó intenciones de suicidarse. Estos hechos, denunciados ante las autoridades, motivaron la intervención de la Fiscalía N° 6 de Berazategui, especializada en violencia de género, que dispuso la apertura de una causa judicial con las calificaciones de “lesiones y amenazas en concurso real”.

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Vista del Destacamento de Policía "El Peligro" en Berazategui, donde se investiga a un jefe policial por un caso de violencia de género (0221)

En respuesta a la gravedad de las acusaciones y con base en el relato de la víctima, la Fiscalía ordenó el traslado de las actuaciones a la Comisaría de la Mujer y la Familia de la zona, con el objetivo de profundizar la investigación. Paralelamente, se iniciaron sumarios administrativos en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

El sumario administrativo iniciado por la Auditoría General de Asuntos Internos busca establecer si existieron faltas graves en la conducta del funcionario, más allá de la causa penal ya abierta. Según el procedimiento habitual, el comisario permanecerá separado de sus funciones mientras se sustancia la investigación, tanto judicial como interna.

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Algo similar se reportó en la provincia de Córdoba este lunes, cuando el comisario mayor Juan Pablo Esquivel pasó a situación pasiva, luego de que se abriera una investigación en su contra por agredir a su pareja durante un evento público.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Doce, Esquivel agredió a su mujer el viernes en un festival que se desarrolló en el estadio Kempes.

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Pese a que la víctima no presentó ninguna denuncia penal, las autoridades policiales actuaron en línea con el protocolo y notificaron al Tribunal de Conducta. Así, fue separado preventivamente de su cargo.