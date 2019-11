Pese a que no hay una explicación oficial, en los medios estadounidenses se deslizó que la medida fue tomada debido a un incumplimiento del jugador con el Programa de Abuso de Sustancias y Salud Conductual (SABH, por su siglas en inglés), en el que el propio Fernández se había anotado en el mes de octubre. "No me siento un tonto pidiendo ayuda. Tenía miedo de cometer errores, por eso tomé esta decisión. Me estaba quedando sin fuerzas, necesitaba esto para no terminar mal”, había reconocido en su momento.