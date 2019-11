“No le hacía caso a nadie, me iba a jugar mucho por plata. Me escapaba de mi viejo. En Deportivo Merlo como pensaron que necesitaba guita me empezaron a dar un viático, pero yo no dejé de hacerlo. Y una noche, choqué con un rival y caí contra un escalón. Me rompí el brazo en tres partes, fractura expuesta. Yo me quebré un martes y mi papá de la bronca recién me fue a visitar un domingo, porque siempre me decía que no tenía que jugar en el barrio. No me quería ni ver. Cuando vino me dijo: ‘Yo desde que tenés 5 años que ando con vos para todos lados, muchas veces dejé mi laburo para llevarte a jugar’. Después me recuperé y aparecí en el club a los seis meses. Había dicho que tuve un accidente pero no me creyeron. Ellos igual me dieron otra oportunidad pero ya no era lo mismo. No entraba a los partidos, me hicieron pagar por la cagada que me mandé. Y después ya a fin de año me dejaron libre”, se lamenta.