-No sé. No me pongo a pensar si va a ser o no mi torneo. Me preparo para jugar en el día a día. Me siento con confianza, bien física y mentalmente. Quizás me sienta en uno de mis mejores momentos. Pero no quiero pensar "¿este será mi Mundial?". Va más allá de eso. Importa lo colectivo más que nada. Sería un poco egoísta pensar en que este debe ser mi Mundial. Mi cabeza gasta más energía o más tiempo en pensar en eso, en lo colectivo, en tratar de seguir con esta dinámica y con que el equipo compita con todos los que nos enfrentamos. Lo demás sale solo.