Una de las primeras cosas que se me vienen a la cabeza al ver los partidos de esta selección argentina de básquet es que si Facundo Campazzo no está en la NBA es porque la NBA no es tan perfecta. Es, por lejos, un jugador NBA con todas las letras. Y el Real Madrid lo sabe, por eso lo aseguró (el conjunto español le mejoró el contrato y se lo extendió hasta 2024).