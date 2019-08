¿Cuál fue la raíz de esta diferencia entre los arqueros? Las declaraciones que el guardavalla de Lanús realizó hace unas semanas en Fox Sports. "No sé si Armani es el mejor arquero del fútbol argentino, no creo que tenga que opinar de eso. Sí ha tenido un gran momento, pero quizá se amplifica porque ha tenido determinación en partidos donde River quizá no ha ganado o ha ganado por un gol, y en los momentos donde me ha tocó a mí salvar un pelota no se habló demasiado", fue una de las frases que le hicieron ruido a Franco.