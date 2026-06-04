México

Pastel de yogur griego: la receta cremosa y ligera que gana popularidad en la repostería casera

Una alternativa suave y versátil que destaca por su textura delicada y su facilidad de elaboración para cualquier ocasión

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Rebanada de pastel de color claro en plato blanco, adornada con fresa, arándanos y frambuesa, espolvoreada con azúcar. Al fondo, pastel entero con bayas y crema.
El pastel de yogur griego ganó popularidad como un postre equilibrado de textura sedosa para reuniones familiares y celebraciones especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de yogur griego se ha convertido en una de las preparaciones más atractivas para quienes buscan un postre equilibrado y de textura sedosa. Su consistencia suave y su sabor delicado lo han llevado a ganar espacio entre las recetas favoritas para compartir en reuniones familiares o celebraciones especiales.

La popularidad de esta elaboración radica en la versatilidad del yogur griego, un ingrediente que aporta cremosidad y una estructura firme sin necesidad de procesos complicados. Gracias a ello, el resultado es un pastel con una apariencia elegante y un interior ligero.

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Además de su atractivo visual, esta propuesta destaca por adaptarse a distintos momentos del día. Puede disfrutarse como postre después de una comida o acompañar una bebida caliente durante una tarde tranquila.

Una preparación que conquista por su textura

Pastel de yogur griego con una porción cortada, decorado con fresas, arándanos, frambuesas y moras sobre una mesa de madera.
El yogur griego aporta cremosidad y una estructura firme al pastel sin exigir procesos complicados en la preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur griego se ha convertido en un ingrediente habitual dentro de la repostería gracias a las cualidades que aporta a distintas recetas. Su densidad natural ayuda a conseguir una mezcla uniforme y agradable al paladar.

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En este pastel, cada rebanada ofrece una sensación cremosa que se mantiene firme al momento de servir. Esa combinación de suavidad y consistencia es una de las características que más llaman la atención de quienes lo prueban.

Otro de sus atractivos es que puede presentarse de manera sencilla o con detalles decorativos que realcen su apariencia sin restarle protagonismo a su sabor.

Ingredientes y preparación para elaborar el pastel de yogur griego

Un pastel redondo de yogur griego con una rebanada cortada, ambos decorados con arándanos y azúcar glas, sobre platos blancos en una mesa de madera.
Esta receta de pastel de yogur griego puede servirse como postre después de una comida o junto a una bebida caliente por la tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 g de yogur griego natural
  • 4 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 40 g de maicena
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Coloca en un recipiente el yogur griego, los huevos, el azúcar, la maicena y la vainilla.
  • Mezcla hasta obtener una preparación homogénea y sin grumos.
  • Vierte la mezcla en un molde previamente forrado con papel para hornear.
  • Hornea durante 40 a 45 minutos o hasta que la superficie esté dorada.
  • Retira del horno y deja enfriar completamente.
  • Refrigera antes de servir para mejorar la textura.

Seguir estos pasos permitirá obtener un resultado uniforme, con una consistencia agradable y una presentación ideal para compartir.

Una opción versátil para cualquier celebración

Un pastel redondo de yogur griego con una espiral de azúcar glas en la parte superior, servido en un plato blanco con un tenedor de metal.
La refrigeración mejora la textura del pastel de yogur griego, facilita el corte y refuerza su perfil como postre casero versátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sencillez de esta receta es uno de los factores que explican su creciente popularidad. Con pocos ingredientes y una preparación accesible, es posible conseguir un postre atractivo y lleno de sabor.

Una vez frío, el pastel desarrolla una textura más definida que facilita el corte y mejora la experiencia al degustarlo. Además, su sabor suave permite acompañarlo con diferentes complementos según las preferencias de cada persona.

Gracias a su equilibrio entre cremosidad y ligereza, el pastel de yogur griego se mantiene como una alternativa ideal para quienes buscan una preparación casera capaz de sorprender en cualquier ocasión.

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