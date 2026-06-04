Los 19 jugadores del fútbol argentino que estarán en el Mundial: la lluvia de dólares que recibirán los clubes por su participación

11 clubes del fútbol argentino cederán jugadores al Mundial

11 clubes del fútbol argentino recibirán ingresos de hasta seis cifras en dólares de parte de la FIFA por los 19 jugadores que cedieron para el Mundial 2026, que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. A falta de confirmación, el organismo abonaría 11.000 dólares por día por cada futbolista convocado, desde el inicio de la concentración hasta la jornada posterior a la eliminación de la selección correspondiente o la finalización del torneo.

El mecanismo se enmarca en el “Programa de Beneficios para Clubes” que la FIFA estableció desde la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El monto se distribuye de acuerdo con la cantidad de días que cada jugador estuvo vinculado a su selección durante la fase final y se reparte entre los clubes en los que el futbolista estuvo inscrito en los dos años previos al torneo. Esto significa que la compensación no recae exclusivamente en el club actual del jugador: si un futbolista vistió otra camiseta durante ese período, la institución anterior también percibe una fracción del total.

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El pago no está condicionado a que los jugadores disputen minutos, según establece el estatuto de la FIFA. La compensación corre desde el día del inicio de la concentración hasta la jornada posterior al último partido de cada selección, independientemente del rol del futbolista dentro del plantel.

Para conocer las cifras exactas habrá que aguardar el reparto oficial que la FIFA realiza una vez concluido el torneo. Los montos definitivos también dependerán de los porcentajes que correspondan a cada club según el historial contractual de los jugadores en los dos años previos al Mundial.

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Para esta edición, la FIFA destinará 355 millones de dólares al programa, un aumento del 70% frente a los 209 millones distribuidos tras Qatar 2022, cuando 440 clubes de 51 federaciones recibieron pagos calculados a razón de 10.950 dólares diarios por jugador cedido. El incremento también contempla la mayor extensión del torneo: el Mundial 2026 tendrá 48 selecciones y 104 partidos, frente a las 32 y 64 de la edición anterior, lo que amplía el período de concentración y, por tanto, el total de días computables.

Gonzalo Montiel representará a Argentina y a River Plate (Denny Medley-Imagn Images)

River Plate es el club argentino con mayor presencia en el torneo y el que más dinero podría percibir. Con siete futbolistas repartidos en cinco selecciones -Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi en Argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en Colombia, Kendry Páez en Ecuador, Matías Viña en Uruguay y Matías Galarza Fonda en Paraguay-, el Millonario acumularía 77.000 dólares diarios. Solo por la fase de grupos, esa cifra supera el millón de dólares.

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El caso de Otamendi tiene una particularidad: el defensor firmó contrato con River justo antes de viajar con la Selección, por lo que su vínculo contractual recién entraría en vigencia el 1° de julio. Eso implica que parte de la compensación que genere su participación en el torneo podría corresponder a Benfica, su club anterior. Una situación similar atraviesa Leandro Paredes, el único representante de Boca Juniors en el torneo: la Roma de Italia, donde el volante jugó hasta hace poco, también recibiría una porción del dinero que genere su participación con la Albiceleste.

Si se toma como base el fixture de Argentina -que debuta el 16 de junio ante Argelia en Kansas City y cierra la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania-, cada club que tenga un jugador en la Albiceleste recibiría aproximadamente 308.000 dólares por la primera etapa del torneo. Ese monto escalaría a medida que el equipo avance: 374.000 dólares si Argentina supera los 16avos de final, 429.000 en octavos, 484.000 en cuartos, 539.000 en semifinales y 594.000 dólares si la Selección llega a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sea como campeón o subcampeón.

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Gabriel Ávalos, de Independiente, jugará en Paraguay (Fotobaires)

Más allá de River y Boca, otros nueve clubes de la LPF participan del reparto. Independiente y Huracán tienen dos convocados cada uno: el Rojo cede a Santiago Arias (Colombia) y a Gabriel Ávalos (Paraguay), mientras que el Globo aporta a Jordy Caicedo y Hernán Galíndez, el par en la selección de Ecuador. Ambos clubes generarían 22.000 dólares diarios durante la participación de sus respectivos jugadores.

Los demás representantes de la LPF en el torneo son Álvaro Montero (Vélez Sársfield, Colombia), Jaminton Campaz (Rosario Central, Colombia) y Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Uruguay). Paraguay concentra la mayor cantidad de jugadores provenientes del fútbol argentino -seis en total- con representantes de cuatro clubes distintos: Orlando Gill (San Lorenzo), Alejandro Maidana (Talleres), José Canale (Lanús) y Alex Arce (Independiente Rivadavia).

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