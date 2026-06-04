Artemis III: cuándo anunciará la NASA la nueva tripulación que busca acercarnos a la Luna

La NASA presentará el 9 de junio a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III y buscarán regresar a la Luna después de más de medio siglo (NASA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exploración lunar vuelve a ocupar el centro de la agenda espacial internacional y la NASA se prepara para dar el siguiente paso decisivo.

El 9 de junio, a las 15.00 hora GMT (11.00 hora del Este de Estados Unidos, 12.00 de Argentina, 10.00 en Colombia y Perú, y 9.00 en México, la agencia espacial presentará al equipo de cuatro astronautas que integrará Artemis III, la misión que buscará llevar seres humanos a la superficie de la Luna en 2027.

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El evento, que se realizará en el Centro Espacial Johnson de Houston y será transmitido en vivo por las plataformas oficiales de la NASA, marcará el inicio de una nueva etapa para el programa Artemis.

La misión Artemis III de la NASA ensayará en 2027 procedimientos clave de acoplamiento en órbita y presentará su tripulación, marcando un paso decisivo hacia el regreso humano a la Luna y la futura exploración de Marte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presentación de la tripulación incluirá además una actualización sobre el estado general de la misión y los avances alcanzados hasta ahora. El anuncio es esperado por la comunidad científica y el público global, ya que Artemis III representa uno de los hitos más trascendentes en la renovada carrera lunar estadounidense.

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Según informó la NASA, el objetivo será poner a prueba capacidades fundamentales de encuentro y acoplamiento entre la cápsula Orion y los sistemas de aterrizaje humano desarrollados por empresas privadas, un paso previo e indispensable antes del regreso real a la superficie lunar.

“Artemis III lanzará a cuatro astronautas desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en la nave espacial Orion, la cual viajará a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial, por sus siglas en inglés)”, explicó la NASA en su comunicado oficial. El plan prevé que la tripulación realice maniobras de acoplamiento y encuentro en órbita terrestre entre Orion y los módulos de aterrizaje lunares proporcionados por SpaceX y Blue Origin. Solo después de validar estos procedimientos, la NASA dará luz verde a un alunizaje tripulado en los años siguientes.

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Desafíos tecnológicos y estrategia detrás de Artemis III

Artemis III pondrá a prueba las capacidades de encuentro y acoplamiento entre la cápsula Orion y los módulos de aterrizaje comercial desarrollados por SpaceX y Blue Origin (NASA)

El programa Artemis atraviesa una fase de intensos preparativos y reevaluaciones. Artemis 2, que a principios de abril cautivó al mundo con su misión de diez días alrededor de la Luna, fue el primer vuelo espacial tripulado del programa y el primer viaje lunar con astronautas en más de medio siglo.

La misión, que validó tecnologías críticas y procedimientos de seguridad, sentó las bases para el próximo salto: el regreso humano a la superficie lunar.

En las semanas previas a Artemis 2, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, sorprendió al anunciar una reestructuración estratégica del programa.

La misión Artemis III será clave para validar tecnologías y procedimientos previos a los futuros alunizajes tripulados que la NASA planea concretar en 2028 (NASA)

Según Isaacman, el objetivo es “aumentar la frecuencia de lanzamiento del cohete SLS de Artemis por parte de la NASA, con el objetivo de reducir el intervalo entre misiones de unos pocos años a unos 10 meses”.

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Entre Artemis 1 y Artemis 2 transcurrieron 3,5 años, pero la nueva meta implica operaciones mucho más ágiles.

Artemis 3 fue rediseñada: en vez de ser la primera misión de alunizaje del programa, será una demostración de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre entre Orion y los módulos de aterrizaje lunares desarrollados por el programa.

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Tras el exitoso vuelo de Artemis 2 en abril, la NASA busca reducir el intervalo entre misiones a solo 10 meses y acelerar la exploración lunar sostenida (NASA)

La agencia espacial estadounidense, con apoyo de SpaceX y Blue Origin, busca que sus vehículos de aterrizaje —Starship y Blue Moon, respectivamente— operen junto a Orion antes de intentar un descenso tripulado.

“La misión pondrá a prueba las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano necesarios para llevar a los astronautas a la superficie lunar. Basándose en el exitoso vuelo de prueba tripulado de Artemis II en abril, Artemis III allanará el camino para futuras misiones a la Luna”, amplió la NASA.

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Sin embargo, tanto SpaceX como Blue Origin enfrentan desafíos técnicos importantes. Los módulos de aterrizaje funcionan con propelentes enfriados criogénicamente, que requieren tecnologías de almacenamiento y transferencia de combustible nunca antes probadas en el espacio.

El programa Artemis apunta a establecer una presencia humana sostenible en la Luna y usar esa experiencia como base para futuras misiones tripuladas a Marte (Ben Smegelsky / NASA)

Además, la NASA exige la demostración exitosa de aterrizajes y despegues no tripulados en la Luna antes de autorizar misiones tripuladas. Otra dificultad es que ninguna de las versiones actuales de Starship o Blue Moon está equipada con soporte vital para astronautas, lo que obliga a rediseños y nuevas pruebas.

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SpaceX se encuentra próxima a lanzar el prototipo V3 de Starship, equipado con motores Raptor 3. Elon Musk, CEO de la empresa, apuesta a que este vehículo será la clave para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y sostiene que la nave será fundamental para la futura colonización de Marte.

Blue Origin, en tanto, avanza con Blue Moon Mark-1, que recientemente completó pruebas en cámara de vacío pero enfrenta retrasos debido a problemas con el cohete New Glenn, responsable de su lanzamiento inicial.

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La NASA exige que los módulos de aterrizaje realicen aterrizajes y despegues no tripulados exitosos en la Luna antes de transportar astronautas a la superficie (NASA)

Durante una audiencia en el Congreso, Isaacman ratificó que “para satisfacer nuestras necesidades de encuentro, acoplamiento y prueba de la interoperabilidad de ambos módulos de aterrizaje a finales de 2027, antes de un intento de aterrizaje en 2028”.

El cronograma exige que ambas compañías aceleren el desarrollo y validación de sus naves. Isaacman explicó también que la NASA está dispuesta a volar con cualquier nave que esté lista cuando llegue el momento de Artemis 3.

Artemis III y la hoja de ruta hacia Marte

Artemis III representa un paso decisivo para la exploración lunar y prepara el terreno para el próximo gran desafío de la humanidad llegar a Marte (NASA -Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa Artemis forma parte de una estrategia más amplia de exploración del espacio profundo. La NASA busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y utilizar esa experiencia para preparar el salto a Marte.

“Como parte de una edad de oro de innovación y exploración, la NASA enviará astronautas en misiones cada vez más complejas para explorar más de la Luna con fines de descubrimiento científico y beneficios económicos, y para continuar sentando las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte”, indicó la agencia.

En una reciente audiencia parlamentaria, el presidente Donald Trump se refirió a los plazos y a la importancia del proyecto. “Tenemos posibilidades”, afirmó Trump, al ser consultado sobre la chance de concretar una misión tripulada a la Luna durante su mandato. “No nos gusta decir ‘definitivamente’, porque entonces dirán: ‘Oh, hemos fracasado, hemos fracasado’. Creo que podemos decir que vamos adelantados. Así que tenemos buenas posibilidades”.

El presidente Donald Trump y el administrador Jared Isaacman confirmaron que Artemis 3 está prevista para 2027 con nuevas oportunidades de alunizaje en 2028 - REUTERS/Evelyn Hockstein

Isaacman, a su lado, agregó: “Sí, señor presidente. Ahora tenemos un plan viable para regresar a la Luna, y hemos retomado los lanzamientos frecuentes de cohetes lunares. Acabamos de enviar la misión Artemis 2 alrededor de la Luna. Lanzaremos la Artemis 3 en 2027. Reservaremos dos oportunidades en 2028 para que los astronautas regresen a la superficie lunar”.

SpaceX y Blue Origin se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo de sus vehículos pero enfrentan desafíos técnicos para cumplir con los plazos de la NASA (NASA)

La NASA, la comunidad científica y la industria espacial observan con atención esta nueva etapa. El éxito de Artemis III no solo marcará el regreso de la humanidad a la Luna, sino que sentará las bases para la exploración de Marte y el desarrollo de tecnologías fundamentales para la vida y el trabajo fuera de la Tierra.

La presentación de la tripulación y los avances tecnológicos que acompañan a la misión representan mucho más que un logro de ingeniería: son el punto de partida para una nueva era de exploración espacial, con la Luna como escala intermedia en la ambición de alcanzar el planeta rojo.