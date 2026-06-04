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EN VIVO | Movilizaciones y bloqueos de la CNTE en CDMX este jueves 4 de junio

Seguimiento minuto a minuto de las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

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En pocas líneas:

14:00 hsHoy

Segob advierte que demandas no atendidas a CNTE es por “falta de presupuesto y no de voluntad”

Los titulares de la SEP y el ISSSTE aseguraron que ya han fijado una ruta para resolver las demandas de las y los maestros que mantienen bloqueos en distintos puntos de la CDMX

Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) protest outside the offices of the Secretariat of Public Education (SEP) during a protest to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Paola Garcia
Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) protest outside the offices of the Secretariat of Public Education (SEP) during a protest to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 3, 2026. REUTERS/Paola Garcia

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una conferencia de prensa en la que instó a mantener la mesa de diálogo a los maestros de la CNTE, advirtió que las demandas no atendidas se deben a falta de presupuesto y no de voluntad.

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13:57 hsHoy

A días del Mundial 2026, la SEP cede a exigencia de la CNTE: trazan ruta para aprobar nuevo sistema de asignación de plazas magisteriales

Mario Delgado dio a conocer el documento planteado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Gobierno de Sheinbaum cede a exigencia de la CNTE que busca desaparecer la USICAMM.
Gobierno de Sheinbaum cede a exigencia de la CNTE que busca desaparecer la USICAMM.

Han bastado tres días de protestas intensas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -y que solo falten 7 días para el Mundial 2026- para que el gobierno planteara la ruta con el objetivo de resolver una de las demandas principales del magisterio, la cual tiene que ver con el proceso de otorgamiento de plazas, promoción, reconocimiento y cambios de escuelas: la desaparición de la USICAMM.

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