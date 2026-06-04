EN VIVO | Movilizaciones y bloqueos de la CNTE en CDMX este jueves 4 de junio

A días del Mundial 2026, la SEP cede a exigencia de la CNTE: trazan ruta para aprobar nuevo sistema de asignación de plazas magisteriales Mario Delgado dio a conocer el documento planteado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Gobierno de Sheinbaum cede a exigencia de la CNTE que busca desaparecer la USICAMM.

Han bastado tres días de protestas intensas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -y que solo falten 7 días para el Mundial 2026- para que el gobierno planteara la ruta con el objetivo de resolver una de las demandas principales del magisterio, la cual tiene que ver con el proceso de otorgamiento de plazas, promoción, reconocimiento y cambios de escuelas: la desaparición de la USICAMM.