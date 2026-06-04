EN VIVO | Movilizaciones y bloqueos de la CNTE en CDMX este jueves 4 de junio

En pocas líneas:
14:00 hsHoy
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó una conferencia de prensa en la que instó a mantener la mesa de diálogo a los maestros de la CNTE, advirtió que las demandas no atendidas se deben a falta de presupuesto y no de voluntad.
13:57 hsHoy
Han bastado tres días de protestas intensas por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -y que solo falten 7 días para el Mundial 2026- para que el gobierno planteara la ruta con el objetivo de resolver una de las demandas principales del magisterio, la cual tiene que ver con el proceso de otorgamiento de plazas, promoción, reconocimiento y cambios de escuelas: la desaparición de la USICAMM.