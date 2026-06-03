Robaron su comercio en Zárate, buscó al ladrón, lo ató a su camioneta y lo arrastró: “Esto le hago a las ratas”

El hecho ocurrió en Zárate y quedó registrado por cámaras de seguridad

Una violenta secuencia se registró este martes en las calles de la ciudad de Zárate, donde un hombre ató a un presunto ladrón a su camioneta y lo arrastró ante la mirada atónita de los vecinos. El hecho tuvo lugar en el barrio El Progreso, quedó registrado en videos y terminó con el acusado atado a un árbol.

Fuentes judiciales explicaron que todo comenzó en un autoservicio de la zona. Un delincuente robó en el comercio y el dueño averiguó quién era el autor. Entonces, fue hasta su casa y allí se produjo una discusión.

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Según la reconstrucción del caso, el sospechoso amenazó a la víctima con un cuchillo. Pese a eso, el vendedor lo redujo y decidió atarlo con una soga a su camioneta Ford Ranger. Así lo llevó a recorrer varias cuadras, mientras los vecinos miraban sin entender lo que pasaba.

Durante ese trayecto, por momentos el acusado corrió y en otras partes fue arrastrado. La escena sucedió minutos después de las 13 y una cámara de seguridad registró cuando la camioneta se detuvo de golpe y el sospechoso, por el impulso, golpeó contra la parte trasera y cayó al suelo. Tras ello, el comerciante bajó, le ajustó la soga, mientras lo golpeaba.

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El recorrido siguió varias cuadras más. En otro video, con el vehículo detenido, se escucha al comerciante gritar enfurecido: “Tengo que dejar de laburar para cazar ratas como ustedes, hijo de puta”. Luego, lo llevó de la soga hasta un árbol y lo ató. Allí, le dijo: “Esto le hago a las ratas como vos, los ato. Ahora andá y denunciame, ¿escuchaste? Quedate atado ahí”.

Un comerciante ató y arrastró a un supuesto ladrón por las calles de Zárate

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se reavivó la discusión por actos de justicia por mano propia.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°8 Descentralizada de Zárate, a cargo del fiscal Fernando Martín Reina. Hay dos causas abiertas: una por hurto, por lo ocurrido en el comercio, y otra por lesiones, a raíz de los golpes y raspones del acusado.

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Según las fuentes consultadas, por el momento ninguno de los dos involucrados está detenido.