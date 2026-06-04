Sociedad

El Papa León XIV recibió a una delegación argentina en Roma que le transmitió el deseo de que visite el país

El sumo pontífice conversó con una comitiva encabezada por el abogado Andrés Prieto Fasano, referente del Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI). Bendijo una bandera argentina en un encuentro “cargado de símbolos espirituales”

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El Papa Francisco, vestido de blanco, conversa con un hombre senior en traje oscuro; detrás, una mujer sostiene un marco y tela celeste
El Papa León XIV recibió en el Vaticano a integrantes del Instituto de Diálogo Interreligioso

Una delegación argentina fue recibida ayer en el Vaticano por el papa León XIV durante una audiencia en la que el Santo Padre promovió el diálogo interreligioso y se le transmitió el deseo de que visite la Argentina. Al cierre del encuentro, bendijo una bandera argentina.

La comitiva estuvo encabezada por el abogado laboralista Andrés Prieto Fasano, director de Relaciones Institucionales del Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI), fundado por el papa Francisco y copresidido por el padre Guillermo Marcó, el rabino Daniel Goldman y el profesor Omar Abboud, de acuerdo con el texto.

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Un hombre de traje negro presenta una rosa dorada en una caja abierta a un dignatario eclesiástico vestido de blanco con solideo
Uno de los obsequios que se le entregó a León XIV, durante la visita de la delegación argentina (Instituto del Diálogo Interreligioso)

También asistieron Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires; Daniel Prieto, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA); y la abogada Jennifer Jones, socia del estudio Prieto Fasano Abogado.

Los obsequios entregados

Durante la audiencia, los representantes argentinos obsequiaron al Santo Padre un mate argentino, una Flor de la Paz elaborada por el orfebre argentino Juan Carlos Pallarols y una imagen de la Virgen.

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Además, Prieto Fasano felicitó al Pontífice por su encíclica Magnifica Humanitas y mencionó su mensaje sobre la dignidad humana frente a los desafíos de la inteligencia artificial y la revolución tecnológica.

El Papa Francisco, vestido de blanco, mira sonriendo a un hombre en traje azul que sostiene una bandera argentina. Otro hombre de esmoquin negro está detrás
El sumo pontífice bendijo una bandera argentina entregada por el abogado Andrés Prieto Fasano

La comitiva también le transmitió al papa el deseo de visitar la Argentina próximamente, según el comunicado.

Además, le expresó el “cariño y la gratitud” de los argentinos por el legado de Francisco, de acuerdo con el mismo texto.

La encíclica Magnifica Humanitas en donde León XIV pidió que la IA “no domine al ser humano”

León XIV presentó el lunes 25 de mayo Magnifica Humanitas, una encíclica de 110 páginas en la que fija la primera gran posición doctrinal de la Iglesia sobre la inteligencia artificial y sostiene que esa tecnología “no puede considerarse moralmente neutra”, porque de su diseño y uso depende que amplíe la justicia o que profundice el control, la exclusión y nuevas formas de dominación sobre el ser humano.

El Santo Padre apuntó a la inteligencia artificial en su primera encíclica papal
El Santo Padre apuntó a la inteligencia artificial en su primera encíclica papal

El texto fue firmado el 15 de mayo, en el 135.º aniversario de Rerum Novarum, la encíclica de 1891 con la que León XIII respondió a la Revolución Industrial. Con ese gesto, el primer papa estadounidense de la historia, formado en matemáticas y derecho canónico, presenta su documento no como una condena de la tecnología, sino como una actualización de la Doctrina Social de la Iglesia ante lo que él mismo definió, días después de su elección, como el mayor desafío de esta época.

La tesis central del documento es que las innovaciones tecnológicas “pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión”. Sobre la IA, León XIV escribe que “alimenta la brecha entre los incluidos y los excluidos”.

Impresiones de la primera encíclica papal de León XIV: "Magnifica humanitas" (REUTERS/Yara Nardi)
Impresiones de la primera encíclica papal de León XIV: "Magnifica humanitas" (REUTERS/Yara Nardi)

El núcleo de la crítica de León XIV apunta al sector privado. Según la encíclica, patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras y datos están “concentrados en las manos de unos pocos”, y son esas empresas las que terminan definiendo las condiciones de acceso, las reglas de visibilidad, las formas de relación e incluso oportunidades económicas.

El papa advierte que “cuando un poder de tal magnitud se concentra en pocas manos, tiende a hacerse opaco y a eludir el control público”. A partir de ese diagnóstico, identifica el riesgo de “nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades”.

El papa León XIV pronunció un discurso durante la presentación de "Magnifica humanitas", su primera encíclica, centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Aula Nuova del Sinodo del Vaticano, el 25 de mayo de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León XIV pronunció un discurso durante la presentación de "Magnifica humanitas", su primera encíclica, centrada en el auge de la inteligencia artificial, en el Aula Nuova del Sinodo del Vaticano, el 25 de mayo de 2026 (REUTERS/Yara Nardi)

Su respuesta no se limita a una exhortación moral. León XIV escribe que “no basta con invocar la ética de manera abstracta; se requieren marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad”, y resume esa idea en una frase: “Una IA más moral no es suficiente si esa moralidad es determinada por unos pocos”.

Esa concentración, añade, tiene un correlato económico: “la riqueza mundial se concentra cada vez más en menos manos”. En la era de la IA y la robótica, sostiene, ya no es posible confiar solo en la “mano invisible” del mercado, por lo que reclama políticas orientadas al bien común, al trabajo digno, a la inclusión social y a una distribución equitativa de los beneficios de la innovación.

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