A seis años de la pandemia, Perú vuelve a tener vuelos directos de Lima a Barcelona, España

Más rutas de vuelo se suman al Aeropuerto Jorge Chávez, a pesar de la TUUA de transferencia. - Crédito Andina

Atención, pasajeros. La ruta aérea directa entre Lima y Barcelona fue reanudada oficialmente tras más de seis años sin operaciones. Como se recuerda, en la pandemia se suspendieron diferentes vuelos entre Europa y Perú.

Pero ya el primer vuelo llegó al nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, lo que marca el retorno de la conexión sin escalas entre ambas ciudades. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones participó en el vuelo inaugural de la ruta Lima–Barcelona, una conexión que se integra al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para potenciar la conectividad internacional del país.

“Este hito es resultado directo de la gestión institucional y la implementación de una política de cielos abiertos, orientada a liberalizar el mercado aerocomercial y generar condiciones atractivas para que operadores globales incorporen al Perú en sus planes de expansión”, resalta el diario oficial El Peruano.

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido nominado una vez más en los prestigiosos World Travel Awards como el mejor de Sudamérica. Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP, explica los detalles de la nominación y cómo todos los peruanos pueden votar. | TV Perú

Se reanuda ruta Lima-Barcelona

La ceremonia de inauguración de la ruta contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera; el embajador de España en el Perú, Alejandro Abellán García de Diego; la Chief Customer Officer de LEVEL, Nuria Escorihuela; y otras autoridades del sector.

Así, esta nueva ruta, operada por la aerolínea LEVEL, inicia con tres frecuencias semanales a bordo de aeronaves Airbus A330-200. Esta operación suma más de 4 mil asientos mensuales por sentido, ampliando significativamente la conectividad transatlántica. La apertura de este enlace directo es un logro estratégico, ya que dinamiza el flujo de turistas y viajeros de negocios, fortaleciendo los lazos culturales y económicos con el continente europeo.

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Peruano podrán visitar la Sagrada Familia con vuelo directo a Barcelona desde Lima. - Crédito REUTERS/Nacho Doce

“La llegada de LEVEL al mercado peruano es un reflejo tangible del éxito de nuestra política de cielos abiertos. Esta apertura no solo acerca a dos naciones, sino que demuestra que el Perú es un destino con reglas claras, que fomenta la libre competencia y que está plenamente preparado para liderar el intercambio comercial y turístico en América del Sur", sostuvo el ministro Aldo Prieto.

Según el Gobierno, gracias a una estrategia orientada a promover la competitividad del sector aeronáutico, facilitar nuevas operaciones y ampliar los acuerdos internacionales, Lima fortalece su posición como hub regional, conectando al Perú con 49 destinos internacionales a través de 28 aerolíneas que operan desde el principal terminal aéreo del país.

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El aeropuerto Jorge Chávez suma más rutas de vuelos. - Crédito Difusión

Otras rutas

De igual manera, Air France incrementará sus operaciones entre París y Lima de siete a diez vuelos semanales, mientras que Air Transat añadirá una nueva frecuencia entre Toronto y Lima, generando una capacidad adicional cercana a 1.600 pasajeros al mes. A ello se suman las nuevas frecuencias de Latam Airlines hacia São Paulo, el aumento de vuelos de Boliviana de Aviación hacia Santa Cruz y La Paz, y la operación diaria de Plus Ultra en la ruta Lima-Madrid.

Pero la expansión también alcanza a Norteamérica y el Caribe: United Airlines fortalece la conectividad con Estados Unidos mediante la ruta hacia Newark, mientras que Arajet incrementará desde julio sus vuelos entre Lima y Punta Cana, pasando de cinco a seis frecuencias semanales.

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Para el Gobierno estos avances se dan como resultado de la política de liberalización del transporte aéreo promovida por el MTC a través de la suscripción de acuerdos de Cielos Abiertos, que permiten una mayor competencia, mejores oportunidades para las aerolíneas y más alternativas para los pasajeros. En lo que va de 2026, el Perú ha alcanzado acuerdos con 11 países, entre ellos España, Brasil, Panamá, Chile, Colombia y Bahamas, y se prevé concretar nuevos instrumentos con Ecuador y Uruguay.