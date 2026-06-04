Ciencia

Alzheimer en América Latina: cómo inscribirse en las becas que formarán expertos en investigación clínica

El programa de IMPACT-AD Latinoamérica, dirigido por Lucía Crivelli y Jorge Llibre-Guerra, ofrece financiamiento total para capacitar a médicos, investigadores y profesionales de la salud en ensayos clínicos sobre demencias, con una edición presencial programada en México para marzo de 2027

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Una mujer de unos 60 años, sentada en un consultorio, sostiene un tubo de ensayo con sangre y biomarcadores, mientras un cerebro luminoso flota sobre su cabeza.
Solo el 6% de los ensayos clínicos sobre Alzheimer en el mundo incluyen centros latinoamericanos, una brecha que IMPACT-AD Latinoamérica busca revertir con becas completas para profesionales de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo una pequeña fracción de los ensayos clínicos globales sobre Alzheimer ha contado con participación latinoamericana, lo que deja a la región muchas veces fuera de los avances científicos más recientes en el área de las demencias. Frente a esta brecha, IMPACT-AD Latinoamérica anunció la apertura de becas para capacitar a profesionales locales en investigación clínica sobre Alzheimer y otras demencias.

Los números muestran una desigualdad difícil de ignorar: de 3.467 estudios clínicos realizados en 74 países para evaluar más de 1.237 terapias modificadoras de la enfermedad de Alzheimer, solo cerca del 6% incluyó centros de América Latina. Esto deja a una región de más de 650 millones de personas en los márgenes de la investigación que podría cambiar el futuro de las demencias.

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IMPACT-AD Latinoamérica ofrece formación integral y gratuita en investigación clínica sobre Alzheimer, con cobertura total de gastos y foco en fortalecer equipos locales

El programa, financiado por la Alzheimer’s Association, se propone fortalecer el capital científico de América Latina en un campo en expansión y con alta demanda de equipos calificados. Las becas cubrirán la totalidad de los gastos de formación, desde el curso de posgrado hasta el traslado y la estadía durante el entrenamiento presencial.

Capacitación para ensayos clínicos en Alzheimer

La formación está dirigida a investigadores, médicos, coordinadores, neuropsicólogos, enfermeros de investigación y otros profesionales de la salud interesados en iniciar o potenciar su participación en estudios clínicos sobre Alzheimer y demencias. El contenido del programa abarca desde el diseño de investigaciones y elaboración de protocolos, hasta la ética, las normativas regulatorias y la bioestadística aplicada.

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La iniciativa, financiada por la Alzheimer’s Association, seleccionará a 10 becarios para una capacitación intensiva en México durante marzo de 2027
La iniciativa, financiada por la Alzheimer’s Association, seleccionará a 10 becarios para una capacitación intensiva en México durante marzo de 2027

La propuesta busca responder a una carencia estructural: la escasez de equipos locales capaces de diseñar y ejecutar ensayos clínicos de alta calidad, que son los estudios esenciales para probar nuevos tratamientos en pacientes.

Proceso de selección y cobertura de las becas

La convocatoria se abrirá el 1 de septiembre y se cerrará el 30 de noviembre de 2026. La primera edición, de formato intensivo y presencial, se realizará en marzo de 2027 en México y seleccionará a 10 profesionales de distintos países de América Latina.

Las becas incluyen la participación integral en el curso, el pasaje aéreo, la estadía y todos los costos vinculados a la capacitación. El proceso de selección será estricto, con el objetivo de identificar candidatos con potencial para liderar y fortalecer la investigación en Alzheimer y otras demencias en la región.

Dos mujeres sentadas en un sofá; la más joven con cabello gris corto y camisa estampada, y la mayor con cárdigan beige. Se miran y sostienen las manos en un hogar.
Más de 650 millones de personas en América Latina quedan al margen de los avances científicos en demencias; una nueva convocatoria de becas apunta a cambiar esa realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes deseen postularse encontrarán en este programa una oportunidad única para desarrollarse en un sector donde la demanda de profesionales capacitados es cada vez mayor, y donde la región busca reducir la distancia respecto de los países con mayor inserción en la investigación clínica.

Liderazgo y red regional

La dirección del programa estará a cargo de Lucía Crivelli, jefa del Servicio de Neuropsicología de Fleni e investigadora del CONICET, y Jorge Llibre-Guerra, neurólogo de la Washington University in St. Louis. Ambos poseen una trayectoria consolidada en investigación y formación en el área de las demencias en América Latina.

Tubo de ensayo con sangre y células flotantes, conectado por luces a una silueta de cabeza humana con cerebro transparente, sobre fondo de laboratorio.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la capacitación individual, IMPACT-AD Latinoamérica apunta a fortalecer las capacidades institucionales y promover la creación de una red colaborativa en la región. El objetivo es que los nuevos investigadores contribuyan al desarrollo de evidencia científica relevante y adaptada a las necesidades de las poblaciones locales.

De este modo, la convocatoria representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia una mayor inclusión latinoamericana en las soluciones globales frente al Alzheimer y otras demencias, y para construir una base de expertos que impulse la investigación clínica en la región.

Para más información y cómo inscribirse en el programa IMPACT-AD Latinoamérica hacer click en el siguiente enlace

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