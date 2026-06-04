Marjane Satrapi, mucho más que una autora de cómics de la diáspora iraní (REUTERS/Benoit Tessier)

“Una voz esencial de los derechos humanos y de la libertad”. Con estas palabras el jurado del Premio Princesa de Asturias definió a la galardonada en la categoría de Comunicación y Humanidades de 2024, la artista multidisciplinar francoiraní Marjane Satrapi (Rasht, 1969), que acaba de fallecer.

Satrapi se hizo conocida internacionalmente por su cómic Persépolis en el que relató su infancia y adolescencia en Irán, enmarcadas en la revolución de 1979 que puso punto y final a la dictadura monárquica del sah Mohammad Reza Pahlaví y marcó el inicio de una teocracia: la República Islámica de Irán.

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Además de articularse como una memoria gráfica de las vivencias de la autora durante las primeras décadas del nuevo régimen, Persépolis se entiende como un ensayo y examen identitario en torno a la dualidad tradición/modernidad y vida pública/privada experimentada tanto dentro del país como en el exilio como migrante.

Si bien fue principalmente reconocida por su ópera prima, Marjane Satrapi publicó otros cómics, como Bordados, intimista y teatral, y Pollo con ciruelas, una ficción trágica que tiene como protagonista una historia de amor. También escribió libros infantiles ilustrados como Ajdar o Los monstruos tienen miedo de la luna.

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Por último, su incursión más reciente en el medio (que había abandonado hace veinte años) fue como coordinadora del ensayo gráfico Mujer vida libertad, en el que colaboraron autores iraníes y también de otros países. El libro era un homenaje a la rebelión feminista que nació con la muerte de Mahsa Jina Amini en octubre de 2022 tras haber sido detenida por la policía de la moral por no vestir el velo según los preceptos del régimen.

Dibujo de "Persépolis"

Satrapi multidisciplinar

En los últimos años, la artista se había centrado en su faceta como cineasta, y había estrenado su última película en 2024: Paradis Paris.

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Entre su filmografía se encuentran las adaptaciones de los cómics de Persépolis, codirigida junto a Vincent Paronnaud en 2007, y Pollo con ciruelas. Otras de sus películas han sido La Bande des Jotas, rodada en España, The Voices, de producción y reparto estadounidense, y Madame Curie.

Satrapi también cultivó la pintura, exponiendo en galerías como la parisina Jérôme de Noirmont –con sus Peintures– o en la Galerie Françoise Livinec –con Femme ou Rien–. Además, para los Juegos Olímpicos de París, el Mobilier National de Francia le encargó diseñar un tapiz representativo.

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¿Por qué el premio en Comunicación y Humanidades?

La candidatura de Marjane Satrapi al Premio de Comunicación y Humanidades fue propuesta por María Sheila Cremaschi, directora del festival Hay de Literaturas y Artes, premiado en 2020.

Múltiples medios españoles se hicieron hecho eco de la noticia del galardón a la autora de cómics, pero muy pocos analizaron por qué se encontraba en la categoría de Comunicación. Después de todo, Satrapi había ganado importantes premios a lo largo de su carrera en sus distintas facetas artísticas (con Persépolis en el festival de Angoulême; en el Festival de Cannes con su adaptación cinematográfica o, en 2017, el décimo Premio Anual Bita de Artes Persas concedido por el Stanford Iranian Studies Program).

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Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, saluda al público tras recibir su galardón, en Oviedo, en el norte de España, el 25 de octubre de 2024. (AP Foto/Miguel Oses)

Asimismo, también había sido elegida por la Academia de las Bellas Artes de Francia para ocupar la presidencia de la sección de cine y audiovisual.

Artista ante todo, la producción de Satrapi se significó en diferentes términos y temáticas en las últimas décadas. Buscaba expresarse a través de todas las formas que la hiciesen desafiarse a sí misma, experimentar y alejarla de los críticos que se empeñaban en etiquetarla únicamente como autora iraní y, a su obra, como eminentemente persa.

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Una voz que resuena

Sin embargo, la autora era una de las voces que más resonaban en el exilio iraní en contra del régimen teocrático –que, ella reclamaba, debía ser reconocido como un “estado terrorista”– y en defensa de la disidencia de los iraníes que vivían dentro de las fronteras, especialmente de las mujeres y de los jóvenes.

Así lo hizo constar en su cuenta de Instagram y en el comunicado que publicó al recibir el galardón español:

“Obviamente, es un gran honor y un inmenso placer recibir este premio, aunque, sin falsa modestia, no sé realmente si lo que he hecho por la humanidad es tan notable. Pero dado que ustedes, honorables miembros del jurado, me han elegido, aprovecho esta oportunidad para celebrar la feroz lucha de mi pueblo por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán. Dedico este premio a Toomaj Salehi, artista de rap, condenado a muerte hace unos días por cantar a la libertad. Por un mundo mejor para todos, gracias”.

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Toomaj Salehi, el rapero iraní al que hacía referencia, había sido encarcelado numerosas veces tras participar en las manifestaciones del movimiento Mujer Vida Libertad y, como Satrapi destacaba, condenado a muerte. Su canción Soorakh Moosh (Ratonera) es una denuncia evidente y contundente del régimen. En junio de 2024, poco más de un mes después de esta declaración, la condena fue anulada.

Satrapi se desmarcó de partidos políticos y fue reacia a considerarse activista, pero sus actos y declaraciones eran fuertemente políticos. En noviembre de 2022 dirigió un clip musical de la canción Baraye, con música de Benjami Biolay y producido por Le Collectif 50/50, en el que se la puede ver cantando junto a todos los participantes uno de los himnos de la rebelión.

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En marzo de 2023, en las celebraciones de Nowruz, el año nuevo persa, recreó un baile por el que cinco chicas iraníes habían sido detenidas en Teherán tras haberlo publicado en TikTok sin llevar ninguna el velo. Satrapi realizó la performance frente a la embajada iraní en París, arropada por otras jóvenes.

Y en diciembre de 2023, acudió a Oslo para participar en el Nobel Peace Prize Forum junto a otras figuras iraníes exiliadas de gran renombre. En octubre, la activista iraní Narges Mohammadi había recibido el Premio Nobel de la Paz desde la prisión en Irán. A día de hoy continúa detenida aunque ha sido trasladada a un hospital de Teherán por sus graves problemas de salud.

Marjane Satrapi

Un gran premio

Por todo ello, Marjane Satrapi fue una clara merecedora del Premio de Comunicación, especialmente por cimentar puentes sólidos a favor de un diálogo y escucha entre Irán y Occidente, empezando por su trabajo en Persépolis, considerada hoy una de las memorias gráficas más canónicas junto con Maus, de Art Spiegelman.

La artista buscaba quemar todas las vías necesarias para dar visibilidad a la sociedad iraní, erigiéndose, cuando disponía de un altavoz, en –como bien declaró el jurado de los Premios Princesa– “una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y de la libertad”.

Tras el anuncio del galardón, la artista siguió apostando por la comunicación, la divulgación y la denuncia en distintos foros, con el fin de que el alcance y el efecto atravesasen las fronteras iraníes. Aunque su visita a Asturias fue reducida debido a circunstancias personales, su discurso en la ceremonia fue una clara defensa de la empatía, la educación en el civismo y la bondad.

Llevaba desde abril de 2025, cuando falleció su marido Mattias, retirada de la exposición pública. En febrero de 2026, la Academia de Bellas Artes anunció la creación de la Fundación para el Cine Mattias y Marjane Ripa-Satrapi. Al notificar su fallecimiento, sus allegados, en un comunicado enviado a la agencia de noticias AFP, declararon que “Marjane Satrapi ha fallecido de pena poco más de un año después de la muerte de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida”.

Fuente: The Conversation