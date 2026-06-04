La sorpresa de Mario Pergolini por la irrupción de Nelson Castro en su programa: “Esto es impagable”

Nelson Castro reemplazó a Rada, llevó chimentos y dejó en shock a Mario Pergolini

El sorpresivo debut de Nelson Castro como encargado de chimentos en Otro día perdido dejó sin palabras a Mario Pergolini y generó uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva. La escena, que tuvo lugar tras la comentada ausencia de Soy Rada, alteró la rutina y disparó reacciones inesperadas en el estudio.

El conductor, apenas reconoció a histórico periodista en el set, no pudo contener el asombro. Se llevó las manos al rostro y exclamó: “No, Nelson Castro”, dejando ver su incredulidad ante la presencia del periodista en un segmento tan alejado de su perfil habitual. Sin rodeos, Pergolini fue directo con su invitado: “¿Cómo vas a hacer chimentos vos? ¿Cómo entraste?”.

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Reemplazó a Rada y debutó con chimentos: el sorpresivo rol de Nelson Castro en el programa de Pergolini

Lejos de incomodarse, Castro explicó con naturalidad qué motivó su participación. “Pasaba por acá, venía de hacer el programa de radio, y el chico que está ahí me dijo que necesitaban a alguien para hacer los chismes”, expresó, provocando risas en el piso. Agregó que la información que iba a compartir tenía una fuente concreta: “Lo que voy a contar se lo tengo que agradecer a Dominique Metzger, que me informa de todo”, agregó, dandole el crédito a la conductora de Telenoche.

El episodio marcó un giro inesperado en la dinámica del programa. La audiencia y los propios integrantes del ciclo quedaron sorprendidos al ver a una figura emblemática del periodismo en un espacio dedicado al espectáculo.

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Durante la emisión, Nelson Castro se hizo cargo de la sección tradicionalmente liderada por Rada, aportando su estilo a un segmento que suele girar en torno a rumores y novedades del ambiente artístico. “Mario, te voy a traer unos chimentos”, anticipó Castro, dejando en claro su disposición a sumarse al juego televisivo del ciclo.

El reemplazo de Rada mostró cómo Otro día perdido apuesta a la sorpresa y al juego para reinventar su formato en vivo

La reacción de Mario Pergolini fue tan espontánea como divertida. El conductor insistió en lo insólito de la situación y bromeó sobre la conveniencia de mantener el segmento en la edición del día. La interacción entre ambos mostró la flexibilidad del programa para sorprender y romper con lo esperado, incluso para sus propios protagonistas.

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En cuanto al contenido del chisme, Nelson Castro eligió un tema candente del mundo del espectáculo. “El tema de hoy es que Marixa Balli explotó por las internas en Cortá por Lozano y dijo: ‘La tengo al plato’”, resumió el periodista, Mario Pergolini celebró la escena con humor: “Un chisme de Marixa contado por Nelson, impagable”.

Quienes siguieron el programa en vivo se encontraron con una postal inesperada: un referente del periodismo serio trasladado, por un día, al terreno de los chismes televisivos. Este cruce de estilos generó comentarios en redes y renovó el interés por la versatilidad del ciclo.

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El cruce entre Nelson Castro y Mario Pergolini generó comentarios en redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva

El reemplazo de Rada por Castro no solo alteró el guion habitual, sino que evidenció la capacidad de Otro día perdido para encontrar en la sorpresa y el juego una fórmula efectiva de entretenimiento. El cambio fue total, desde el tono hasta las reacciones de los presentes, que vivieron el momento entre la risa y la incredulidad.

La interacción entre Castro y Pergolini dejó frases que el público celebró en redes sociales y que serán recordadas como uno de los grandes momentos de la temporada. El cruce de perfiles y estilos renovó el aire del ciclo y dejó la puerta abierta a futuros episodios cargados de sorpresas.

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Cabe recordar que el Rada permanecerá unos días fuera del aire debido a sus compromisos con el teatro, donde encabezará la versión musical de Charlie y la Fábrica de Chocolate, que se estrena este jueves 4 de junio.

Nelson Castro tomó la sección de espectáculos, Pergolini no lo podía creer y el estudio estalló de risas

En la emisión del lunes, Mario bromeó sobre la ausencia del mago, siguiendo el juego que vienen manteniendo desde el comienzo del programa: “Hoy no nos va a acompañar nuestro querido compañero Agustín, que como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema”, lanzó, a pura ironía, subrayando la polémica con una sonrisa.

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De inmediato, el conductor buscó restarle dramatismo a la situación. “Como sabrán, todo lo que hacemos acá está guionado, lo charlamos lo que sale al aire”, señaló ante la audiencia. Y dejó claro su punto de vista: “Pelearse con Agustín es imposible”.